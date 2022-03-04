Криптофонд Украины за неделю собрал 50 млн долларов в криптовалюте для поддержки страны

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"Криптофонд Украины за неделю собрал 50 млн долларов в криптовалюте для поддержки Украины. Невероятное единство перед посягательством Путина на свободу и демократию. На этой неделе ожидаем на счету уже 100 млн долларов. Победа за нами!"- написал Федоров.

Ранее

Как сообщал УНН, с начала полномасштабного вторжения России правительству и неправительственным организациям Украины поступило 33,8 миллиона долларов в цифровой валюте. Компания Elliptic, отслеживающая транзакции с криптовалютой, сообщила, треть от всей суммы страна получила во вторник, 1 марта.