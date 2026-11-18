Источник: cdc.gov

Опасная супербактерия, устойчивая к лекарствам, стремительно распространяется в европейских больницах, передаваясь от пациента к пациенту и становясь всё труднее поддающейся лечению. Об этом предупреждает европейское агентство по профилактике заболеваний, пишет УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Количество случаев инфекций кровотока, вызванных устойчивой к лечению Klebsiella pneumoniae, увеличилось на 72% в период с 2019 по 2025 год — что значительно отстаёт от целевого показателя сокращения на 5% к 2030 году, согласно последним отчётам Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), опубликованным 18 ноября.

Инфекции, связанные с этой бактерией, количество которых неуклонно растёт в последние несколько лет, представляют серьёзную угрозу для пациентов в больницах и имеют высокий уровень смертности — обычно от 40% до 70%. Анализы показывают, что некоторые её штаммы становятся устойчивыми почти ко всем антибиотикам, включая новые, и могут вызывать тяжёлые заболевания и смерть.

Результаты исследований устойчивых к лечению штаммов Klebsiella pneumoniae вызвали "наибольшую обеспокоенность" среди всех данных, собранных о супербактериях в Европе за последний год, заявил на пресс-конференции Кристиан Гиски, руководитель этой работы в ECDC.

Это один из примеров опасностей, связанных с устойчивостью к противомикробным препаратам — способностью бактерий и грибков эволюционировать и становиться устойчивыми к лекарствам, предназначенным для их уничтожения, — которая, по оценкам, ежегодно уносит жизни 35 000 человек в ЕС, Исландии и Норвегии. Для Европы это "серьёзная угроза общественному здравоохранению", сказал Гиски.

Несмотря на прогресс в некоторых сферах, последние отчёты показывают, что ЕС всё ещё далёк от достижения своих целей на 2030 год по снижению уровня инфекций, устойчивых к лекарствам. Среди проблем — ограниченное количество новых лекарств, доступных для лечения таких инфекций.

Эта новость появилась накануне подписания в декабре нового европейского законодательства в фармацевтической отрасли, которое включает меры по стимулированию открытия и разработки новых антибиотиков — за счёт монопольного положения на рынке для промышленности и внедрения стабильных моделей оплаты для стран, которые их закупают.

Сложнее бороться

Учитывая, что Klebsiella передаётся от пациента к пациенту, для борьбы с растущим количеством случаев инфекции в больницах необходимы более строгие меры профилактики и контроля инфекций, предупреждает ECDC. Это включает усиление гигиены рук, обеспечение правильного использования средств индивидуальной защиты, таких как перчатки, а также эффективную уборку и дезинфекцию помещений.

И хотя аналогичные меры помогли значительно снизить в ЕС показатели распространения более известной внутрибольничной супербактерии, MRSA, для Klebsiella пропуск даже самой маленькой поверхности может привести к распространению бактерий, отмечает издание.

"Klebsiella — это кишечная бактерия, и у неё могут быть более мощные резервуары в организме, — сказал Гиски журналистам во время пресс-брифинга. — То, что эффективно против MRSA, может оказаться недостаточным для Klebsiella. Для сдерживания такой проблемы, как Klebsiella, необходимо ещё более строгое соблюдение мер профилактики и контроля инфекций".

Страны успешно борются с инфекциями, вызванными MRSA, — также известным как устойчивый к лекарствам золотистый стафилококк: в 2025 году количество инфекций кровотока, вызванных этой бактерией, было на 19% ниже, чем в 2019 году, что превышает целевое значение по их сокращению на 15% к 2030 году.

Хотя страны успешно используют меры контроля инфекций для снижения уровня MRSA, с Klebsiella бороться сложнее, отметил Гиски.

Устойчивость кишечной палочки к антибиотикам также трудно снизить: несмотря на цель сократить эти инфекции на 10% к 2030 году, в ЕС наблюдался рост на 16,4% в период с 2019 по 2025 год.

Прогресс неоднозначен

Также очень важно обеспечить сокращение и целенаправленное использование антибиотиков, поскольку отказ от антибиотиков, когда они не нужны, может снизить риск развития устойчивости бактерий к ним.

Новые оценки показывают, что потребление антибиотиков в ЕС снизилось на 5% в период с 2019 по 2025 год, что значительно ниже целевого показателя в 20% к 2030 году.

Тем временем ЕС постепенно добивается прогресса в использовании правильных типов антибиотиков. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний приближается к своей цели — обеспечить, чтобы по меньшей мере 65% антибиотиков, используемых в Европе, были правильными препаратами, как это определено Всемирной организацией здравоохранения, — при этом к 2025 году этот показатель достигнет 62,5%.

"Мы всё ещё отстаём от ряда целей ЕС на 2030 год по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам", — заявила при этом в своём заявлении директор ECDC Памела Ренди-Вагнер.

Геномный надзор — одно из недавних нововведений, которое меняет ситуацию. Он помогает властям быстрее оценивать, как распространяются эти устойчивые бактерии, сказала Ренди-Вагнер.

"Это, в свою очередь, означает, что мы можем быстрее действовать, чтобы остановить передачу, эффективнее принимать решения о лечении и определять, где новые антибиотики наиболее необходимы", — добавила она.

Ситуация в Украине

Согласно данным ЦОЗ Минздрава за 2023–2024 годы, результаты эпидемиологического надзора указывают на существенное распространение микроорганизмов с противомикробной устойчивостью среди раненых в результате боевых действий, что значительно осложняет их лечение и несёт прямую угрозу медицинской системе Украины.

Длительное лечение тяжёлых ранений, указывают в ЦОЗ, "приводит к селекции и распространению полирезистентных штаммов таких опасных бактерий, как Acinetobacter species, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium и Streptococcus pneumoniae". Наиболее высокий уровень устойчивости к антибактериальным препаратам, как отмечается, наблюдается у грамотрицательных бактерий: например, уровень устойчивости Acinetobacter spp. к карбапенемам достигает ~65%.

Лечение таких нозокомиальных штаммов невозможно без своевременного бактериологического определения возбудителя; кроме того, в ЦОЗ подчеркнули критическую важность внедрения мер профилактики инфекций и инфекционного контроля для предотвращения распространения таких бактерий в больницах.

В то же время в ЦОЗ отмечают, что полномасштабная война существенно изменила маршрут пациента. На пути к выздоровлению человек может последовательно проходить через несколько медицинских учреждений, что особенно актуально для раненых. И на каждом этапе он может приобрести нового возбудителя: во время пребывания в больнице, транспортировки между учреждениями, контакта с поверхностями. Так возрастает риск колонизации и инфицирования мультирезистентными микроорганизмами, против которых не действует большинство антибиотиков.

Далее эта микрофлора перемещается вместе с пациентом, попадая в учреждения, где лечатся другие люди, в том числе онкологические больные с ослабленным иммунитетом, что создаёт риски как для их жизни, так и для всей системы здравоохранения.

Для решения этой проблемы Центр общественного здоровья совместно с партнёрами и в сотрудничестве с больницей в одной из областей Украины внедряет инициативу, в рамках которой устойчивые бактерии рассматриваются как биологическое загрязнение, перемещающееся вместе с пациентом. Соответственно, противодействовать этим бактериям будут на входе в больницы, а не внутри них.

Перед приёмным отделением больницы уже развёрнуто модульное подразделение деконтаминации, состоящее из четырёх зон: триаж (принятие решения о распределении пациентов), красная, оранжевая и зелёная зоны в соответствии с алгоритмом деконтаминации. Пациент проходит очищение ран, замену повязок и обработку и входит в больницу уже без приобретённого в дороге загрязнения.

"В условиях полномасштабной войны пациенты меняют учреждения на пути к выздоровлению. Мы можем сделать так, чтобы этот путь не добавлял рисков новых инфицирований как для пациента, так и для других людей. Поэтому мы внедряем уникальный на сегодняшний день подход, при котором противодействие опасным инфекциям происходит за пределами больницы, прежде чем мультирезистентные микроорганизмы попадут внутрь", — указывал в сентябре генеральный директор ЦОЗ Владимир Курпита.

Исследователи Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины еще в 2022 году указывали, что работали над разработкой комбинированной терапии тяжелых нозокомиальных инфекций, ассоциированных с Klebsiella pneumoniae, для преодоления их антибиотикорезистентности. Они разработали схему сочетания антибиотиков. Комбинацию лекарств проверили на научных моделях в лаборатории — на биопленках, биомиметических моделях раневых поверхностей и тому подобном. Биопленки — это надклеточные бактериальные образования, в которых инфекция может "хронизироваться".

В Институте отмечали, что "доказали, что новая комбинация препаратов влияет и на инфекцию, и на ее биопленочное состояние. В схему вошли нетоксичные антибиотики, каждый из которых по отдельности против клебсиеллы неэффективен, но их комбинация дает отличный результат".

Министерство здравоохранения Украины тем временем вынесло на общественное обсуждение проект операционного плана реализации Государственной стратегии борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам на 2027–2030 годы. Документ предусматривает усиление инфекционного контроля, развитие микробиологической диагностики и более жесткий мониторинг использования противомикробных препаратов.