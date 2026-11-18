Генерал-майор СБУ Сергей Дука на заседании ВСК Верховной рады

Генерал-майор СБУ Сергей Дука заявил, что конфликта между Службой безопасности Украины и Национальным антикоррупционным бюро не существует, однако у него есть вопросы к методам работы антикоррупционных органов. В частности, он поставил под сомнение целесообразность медийного сопровождения их расследований и заявил, что НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура стали рычагами влияния на высшее политическое руководство государства. Об этом он заявил во время выступления на заседании ВСК Верховной Рады по вопросам расследования возможных нарушений законодательства в сфере обороны и антикоррупционного законодательства, передает корреспондент УНН.

"Всем хочу заявить, что никакого конфликта между СБУ и НАБУ нет. Есть ежедневная работа, которая выполняется сотрудниками СБУ. Не было никаких указаний в прошлом году работать по НАБУ. СБУ не имела никакого отношения к изменениям в законе или к принятию нового закона. Мое подразделение в этом участия не принимало. Поэтому я считаю, что никакого конфликта между НАБУ и САП нет", — отметил Дука.

Он подчеркнул, что каждое ведомство имеет собственные задачи и выполняет свою работу. Однако, по его мнению, есть вопросы к тому, как антикоррупционные органы проводят свои расследования.

"Есть вопросы к тому, как они ее выполняют, для чего и с какой целью. Я хочу подчеркнуть, что в настоящее время антикоррупционные органы стали рычагом влияния на высшее руководство государства. Об этом я уже говорил после выхода из СИЗО. Потому что все хорошо срежиссированные фильмы ничем не заканчиваются, для государства от этого нет никакой пользы, а на международной арене наша страна выглядит как самое коррумпированное государство в мире. Чем, в том числе, пользуются российские СМИ. Все, наверное, видели все нарративы, как это превозносится и как все это распространяется. У меня вопрос к антикоррупционерам: почему постоянно во время поездок высшего руководства государства на переговоры появляются какие-то фильмы. Мы эту работу выполняем ежедневно, мы — полиция, ГБР, мы кого-то задерживаем, реализуем какие-то материалы, но все это происходит тихо. Для чего все это? Это просто медийная пиар-кампания? Это не имеет ничего общего с процессуальными действиями. Что они задокументировали?" — подчеркнул Дука.

Он также обратил внимание на регулярное появление в СМИ информации о якобы причастности близкого окружения президента и членов его семьи к различным уголовным производствам.

"Я еще раз говорю, что они постоянно давят на высшее политическое руководство государства. На постоянной основе появляется какая-то информация, что какое-то близкое окружение президента, его семья проходят в материалах каких-то дел. А кто знает, в материалах каких дел они проходят? А если они и проходят, почему не приняты процессуальные решения? А когда они будут приняты? В какой именно момент переговорной позиции для Украины это будет использовано? У меня очень много вопросов к антикоррупционным органам, и очень плохо, что господина Клименко и Кривоноса сейчас нет рядом с нами. Это был бы интересный разговор", — заявил генерал-майор СБУ.

Напомним

4 ноября НАБУ и САП объявили о разоблачении предположительно преступной организации, участников которой подозревают в систематическом предоставлении неправомерной выгоды высокопоставленным должностным лицам правоохранительных органов за беспрепятственную деятельность мошеннических кол-центров и других незаконных бизнесов.

Одним из фигурантов операции "Карфаген" стал генерал-майор СБУ Сергей Дука. Ему вменяют участие в преступной организации. Сам генерал свою вину отрицает.

6 ноября Высший антикоррупционный суд избрал Сергею Дуке меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 65 млн грн. Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры настаивали на значительно большей сумме — 100 млн грн.

Сам генерал-майор во время судебного заседания заявлял, что не имеет возможности самостоятельно внести такой залог, и отрицал намерение скрываться от следствия.

После решения суда сотрудники СБУ начали собирать средства в поддержку генерал-майора. 13 ноября необходимая сумма залога была собрана, и Сергея Дуку освободили из СИЗО. Накануне выхода из СИЗО поддержку Сергею Дуке выразили и сотрудники СБУ, которые защищают независимость Украины на фронте. Они записали видеообращение к генералу, в котором сообщили, что присоединились к сбору средств на залог непосредственно с передовой.