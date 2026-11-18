Георгий Судаков. Фото: УАФ

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков прокомментировал слова защитника сборной Грузии Иракли Азарова накануне матча Лиги наций против Украины, когда грузин сказал, что "Грузия в****ет Украину", отметив, что это была лишь шутка, передает УНН.

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Судакова спросили о "жестких угрозах" Азарова перед матчем Украины и Грузии, которые не сбылись. На что полузащитник сборной Украины ответил: "Как я и говорил, поговорим после игры. Ну, уже можно разговаривать немного по-другому".

"Болельщики воспринимают это по-разному, но я очень хорошо дружу с Иракли и мы действительно близкие друзья. Поэтому для нас это шутка. И я не воспринимал это всерьез, поэтому это нормальная ситуация", — сказал Судаков YouTube-проекту "ВЗБІРНА".

Накануне матча с Грузией Судаков рассказал об общении с бывшим партнером по "Шахтеру", защитником сборной Грузии Иракли Азаровым, перед матчем Лиги наций, отметив, что последний заявил, что "Грузия в****ет Украину".

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Сегодня Судаков после победы над Грузией в Лиге наций выложил в Instagram пост, подписав: "Завершаем эту главу. Благодарны за каждый момент. Двигаемся дальше".

Полузащитник опубликовал фото из лагеря сборной, но болельщиков повеселили две фотографии. На одной Судаков выложил бывшего премьера-беглеца Николая Азарова на стадионе НСК "Олимпийский", добавив скрин новости со словами Иракли Азарова.

На второй фотографии Судаков выложил фото Иракли Азарова в форме сборной Украины и с бокалом пива.

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