"Мы близкие друзья, это была шутка" — Судаков о "жёстких угрозах" Азарова перед матчем Украина — Грузия
Киев • УНН
Судаков назвал слова Ираклия Азарова шуткой, поскольку они близкие друзья. После победы Украины футболист опубликовал ироничный пост в Instagram.
Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков прокомментировал слова защитника сборной Грузии Иракли Азарова накануне матча Лиги наций против Украины, когда грузин сказал, что "Грузия в****ет Украину", отметив, что это была лишь шутка, передает УНН.
Детали
Судакова спросили о "жестких угрозах" Азарова перед матчем Украины и Грузии, которые не сбылись. На что полузащитник сборной Украины ответил: "Как я и говорил, поговорим после игры. Ну, уже можно разговаривать немного по-другому".
"Болельщики воспринимают это по-разному, но я очень хорошо дружу с Иракли и мы действительно близкие друзья. Поэтому для нас это шутка. И я не воспринимал это всерьез, поэтому это нормальная ситуация", — сказал Судаков YouTube-проекту "ВЗБІРНА".
Накануне матча с Грузией Судаков рассказал об общении с бывшим партнером по "Шахтеру", защитником сборной Грузии Иракли Азаровым, перед матчем Лиги наций, отметив, что последний заявил, что "Грузия в****ет Украину".
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Сегодня Судаков после победы над Грузией в Лиге наций выложил в Instagram пост, подписав: "Завершаем эту главу. Благодарны за каждый момент. Двигаемся дальше".
Полузащитник опубликовал фото из лагеря сборной, но болельщиков повеселили две фотографии. На одной Судаков выложил бывшего премьера-беглеца Николая Азарова на стадионе НСК "Олимпийский", добавив скрин новости со словами Иракли Азарова.
На второй фотографии Судаков выложил фото Иракли Азарова в форме сборной Украины и с бокалом пива.
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