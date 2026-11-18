Европейская комиссия 18 ноября официально внесла предложение о дополнительной финансовой поддержке Украины в виде кредита в размере до 45 миллиардов евро в 2027 году, который будет финансироваться за счет заимствований ЕС на рынках капитала и будет погашен за счет будущих российских военных репараций Украине, пишет УНН.

Сегодня Европейская комиссия приняла ряд законодательных предложений о предоставлении Украине дополнительной финансовой поддержки на сумму до 45 миллиардов евро в 2027 году, что поможет покрыть дефицит финансирования страны в размере примерно 70 миллиардов евро на следующий год - сообщили в евроинституте.

Эти предложения, как указано, последовали после предоставления ЕС кредита Ukraine Support Loan в размере 90 миллиардов евро на 2026 и 2027 годы и "подтверждают неизменное обязательство Союза поддерживать Украину перед лицом продолжающейся агрессивной войны россии".

Президент Урсула фон дер Ляйен заявила по этому поводу: "Европа продолжит обеспечивать максимальную поддержку Украине и максимальное давление на россию. Мы оказывали жизненно важную поддержку Украине на протяжении всей этой войны. И мы продолжим помогать Украине защищать свой народ и инфраструктуру от атак россии. И держать школы и больницы открытыми, пока россия обстреливает украинские города дронами и ракетами. На 2026 год потребности Украины покрыты. И сегодня мы предлагаем еще 45 миллиардов евро, чтобы покрыть две трети ее потребностей на 2027 год. Вместе с нашими международными партнерами мы будем укреплять Украину. Столько, сколько потребуется для достижения справедливого и прочного мира".

"Наша поддержка сопровождается строгими условиями, которые укрепляют экономику и институты Украины, прокладывая ей путь к членству в ЕС. ЕС выполняет свои обязанности. Другие международные партнеры Украины теперь должны последовать этому примеру", - заявил Валдис Домбровскис, комиссар ЕС по экономике и производительности; имплементации и упрощения.

Андрюс Кубилюс, комиссар ЕС по вопросам обороны и космоса, добавил: "Европа поддерживает Украину, и Украина одержит верх. Дополнительные 25 миллиардов евро на оборону, объявленные сегодня, дополняют 60 миллиардов евро на оборону в рамках Ukraine Support Loan. Эти средства имеют решающее значение для поддержки обороны Украины в течение 2027 года, включая средства противовоздушной обороны, беспилотные летательные аппараты и системы противодействия им, ракеты и боеприпасы. Мы также ускорим развитие совместных возможностей с Украиной, что важно для оборонной готовности и безопасности Европы".

"Благодаря дополнительной поддержке в размере 45 миллиардов евро на 2027 год Европа выполняет свои обязательства. Мы также тесно сотрудничаем с нашими международными партнерами, которые теперь могут внести свой вклад через новые механизмы финансирования. Наша поддержка останется связанной с реформами, в частности в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией, поскольку сильные институты важны для европейского будущего Украины. И по мере того, как Украина выполняет ключевые реформы, включая промежуточные критерии, мы также ускоряем ее постепенную интеграцию в наш Союз. Это инвестиция в нашу коллективную безопасность, стратегическую автономию Европы, а также силу и устойчивость нашего Союза", - указала Марта Кос, еврокомиссар по вопросам расширения.

Что предусматривает новая помощь

Законодательный пакет, как указано, состоит из:

предложения о создании Инструмента скоординированной поддержки Украины (Instrument for Coordinated Support to Ukraine), предусматривающего "новый кредит до 45 миллиардов евро, который будет финансироваться за счет заимствований на рынках капитала";

предложения о внесении изменений в действующий регламент о MFF (многолетнем бюджете ЕС), что позволит бюджету ЕС гарантировать новый кредит;

стимулов для международных партнеров по предоставлению дополнительной финансовой поддержки Украине посредством предложений о внесении изменений в существующие Ukraine Facility и Ukraine Loan Cooperation Mechanism.

Предполагаемая финансовая поддержка Украины в 2027 году

Предложенная поддержка в размере 45 миллиардов евро "будет предоставляться в форме кредита с ограниченным правом регресса (кредита, погашение которого привязано к определённым источникам/условиям)".

Это означает, что Украина будет обязана вернуть основную сумму только после получения репараций от россии — подчеркнули в европейской институции.

Предложенная поддержка, как отмечается, будет структурирована по двум направлениям:

до 25 миллиардов евро будет выделено на военную помощь;

до 20 миллиардов евро — на общую бюджетную поддержку.

"Поддержка поможет Украине укрепить свои оборонные возможности, поддерживать основные государственные услуги и сохранять экономическую устойчивость. Она также будет способствовать более тесной интеграции между оборонной промышленностью Украины и Европы. Бюджетная поддержка будет зависеть от проведения Украиной реформ, в частности в сферах верховенства права и борьбы с коррупцией, которые важны для выполнения промежуточных контрольных показателей в рамках кластера "Основы", — отметили в Еврокомиссии.

Поддержка ЕС Украине, как сообщается, будет финансироваться за счёт заимствований Союза на рынках капитала. Новый заём будет гарантирован бюджетным резервом ЕС. Резерв гарантирует программы финансовой помощи ЕС Украине, принятые с 2023 года, и обеспечивает надёжную и экономически эффективную поддержку кредита, пояснили в Еврокомиссии.

Мобилизация дополнительной поддержки от международных партнёров

"Как и в 2026 году, ЕС предлагает покрыть около двух третей срочных финансовых потребностей Украины, тогда как постоянная поддержка со стороны международных партнёров будет необходима для удовлетворения остальных потребностей. Чтобы содействовать дополнительным взносам третьих стран, Еврокомиссия предлагает ещё две поправки в рамках Instrument for Coordinated Support to Ukraine", — говорится в сообщении.

В Еврокомиссии пояснили:

во-первых, Еврокомиссия предлагает расширить возможности использования будущих сверхдоходов, полученных от замороженных российских суверенных активов. Поправка к Ukraine Loan Cooperation Mechanism позволит этим доходам после завершения погашения предыдущих кредитов, поддержанных G7 и выданных в рамках этого инструмента, содействовать погашению новых соответствующих кредитов, предоставленных ЕС и партнёрами G7. Это также позволит будущим сверхдоходам от обездвиженных российских активов содействовать погашению предложенного кредита в размере 45 миллиардов евро и существующего кредита Ukraine Support Loan в размере 90 миллиардов евро, «не изменяя принципа, согласно которому Украина будет обязана погасить основную сумму только после получения репараций от россии»;

во-вторых, Еврокомиссия предлагает новый механизм для содействия дополнительному кредитованию ЕС Украины, полностью обеспеченному гарантиями третьих стран. До 5 миллиардов евро дополнительных кредитов ЕС может быть предоставлено через Ukraine Facility при финансовой поддержке третьих стран с рейтингом AAA/Aaa. Это «позволит международным партнёрам поддерживать Украину через хорошо налаженные программы ЕС в сфере возможностей заимствования и предоставления кредитов с надёжными гарантиями для бюджета Союза».

"ЕС придерживается своей позиции, согласно которой россия должна нести ответственность за ущерб, причинённый её агрессивной войной против Украины. Союз оставляет за собой право использовать заблокированные российские активы для погашения кредитов в полном соответствии с законодательством ЕС и международным правом", — отметили в Еврокомиссии.

Следующие шаги

"Законодательные предложения теперь будут представлены Европейскому парламенту и Совету ЕС для рассмотрения и принятия в соответствии с действующими законодательными процедурами", — сообщили в Еврокомиссии.

Еврокомиссия, как отмечается, "будет тесно сотрудничать с парламентариями и государствами-членами, чтобы обеспечить необходимые механизмы для своевременного и предсказуемого предоставления Украине финансовой поддержки в 2027 году".

Дополнение

С начала российской агрессии против Украины ЕС и его государства-члены предоставили Украине и украинцам общую поддержку на сумму почти 238 миллиардов евро — "больше, чем кто-либо другой", подчеркнули в Еврокомиссии.

В 2027 году Еврокомиссия, как сообщается, "выплатит оставшиеся 45 миллиардов евро, доступные в рамках Ukraine Support Loan на оборону и бюджет, при условии завершения согласованных реформ и выполнения политических условий".

"Кроме того, новый пакет поддержки на сумму до 45 миллиардов евро покроет две трети дополнительных финансовых потребностей Украины на следующий год. Оставшаяся треть должна поступать в рамках постоянной, скоординированной поддержки международных партнеров, включая своевременное выполнение обязательств, взятых на себя G7 и другими партнерами", — подчеркнули в Еврокомиссии.