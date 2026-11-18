россия ночью и утром 18 ноября атаковала ударными дронами как минимум 5 областей Украины, нанеся удары в том числе по энергетике. По данным Минэнерго, новые обесточивания из-за вражеских атак зафиксированы в 8 областях, аварийные отключения на утро — в трех. О последствиях сообщил Премьер-министр Сергей Корецкий в соцсетях, пишет УНН.

В течение ночи и утра россия атаковала ударными дронами пять областей Украины. В основном били по энергетике, гражданским предприятиям и жилым домам — сообщил Корецкий, показав последствия.

По данным Минэнерго, "враг не прекращает атак на энергетическую инфраструктуру Украины" и "только с сентября россия нанесла более 1000 ударов по энергетике, преимущественно по высоковольтным подстанциям".

Где есть отключения 18 ноября

"В результате вражеских ударов утром зафиксированы новые обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Ровненской и Черкасской областях", — сообщили в Минэнерго.

"Чрезвычайно сложной остается ситуация в Днепропетровской и Харьковской областях", — говорится в сообщении.

Энергетики делают все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения, однако повторные атаки существенно усложняют ремонтные работы. Враг целенаправленно атакует энергообъекты, в частности те, на которых ремонт уже почти завершен, отметили в Минэнерго.

По данным Минэнерго, вчера, 17 ноября, в Киевской области в результате вражеского удара получил ранение энергетик. Его доставили в больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Где есть аварийные отключения

"Из-за повреждения оборудования в результате атак врага в Сумской, Харьковской и Полтавской областях вынужденно применяются аварийные отключения", — сообщили в Минэнерго.

Возвращение к прогнозируемым графикам состоится после стабилизации ситуации в энергосистеме.

"В большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а для промышленности — графики ограничения мощности. Из-за постоянных атак россии ситуация с электроснабжением может быстро меняться", — отметили в Минэнерго.

Последствия атак рф по регионам

Утром, по словам Корецкого, "россияне ударили дроном по рынку в Златополе Харьковской области". "Как минимум 11 человек пострадали, среди них ребенок", — указал Премьер.

"В Харьковской области атакована высоковольтная подстанция, в Хмельницкой области повреждена линия электропередачи. Есть разрушения энергетической инфраструктуры в Житомире", — отметил Корецкий.

В Винницкой области, по его данным, "в результате российской атаки повреждено агропредприятие, в Харьковской области — ферма". В ряде регионов повреждены жилые дома, добавил он.

Утром враг также атаковал Одессу, сообщил глава Одесской ГВА Сергей Лысак.

"Пострадал жилой дом в центре города. К сожалению, в результате вражеской атаки на Одессу погиб человек. Также есть пострадавшие. Всем оказывается необходимая медицинская помощь", — сообщил Лысак в соцсетях.

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