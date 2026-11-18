Каждый второй запущенный рф дрон ночью - реактивный: сколько уничтожили
Киев • УНН
В ночь на 18 ноября россия запустила 141 дрон, в том числе 73 реактивных. ПВО уничтожила или подавила 126 беспилотников, зафиксировано 7 попаданий.
россия в ночь на 18 ноября атаковала Украину 141 дроном, половина из которых — реактивные. Сбиты или подавлены 126 из них, в том числе до 81% реактивных. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.
Чем и откуда ударила рф
По данным ВС ВСУ, в ночь на 18 ноября (с 18:00 17 ноября) противник атаковал 141 ударным БПЛА типа Shahed (73 из них — реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Орёл, Миллерово — РФ, временно оккупированная территория АР Крым — Чауда, Гвардейское.
Как отработала ПВО
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбиты/подавлены 126 вражеских БПЛА типа Shahed (59 из них — реактивные), "Гербера", дронов других типов. Несколько ударных беспилотников ещё находятся в воздухе, боевая работа продолжается
Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 7 локациях.
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