россия в ночь на 18 ноября атаковала Украину 141 дроном, половина из которых — реактивные. Сбиты или подавлены 126 из них, в том числе до 81% реактивных. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.

По данным ВС ВСУ, в ночь на 18 ноября (с 18:00 17 ноября) противник атаковал 141 ударным БПЛА типа Shahed (73 из них — реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Орёл, Миллерово — РФ, временно оккупированная территория АР Крым — Чауда, Гвардейское.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбиты/подавлены 126 вражеских БПЛА типа Shahed (59 из них — реактивные), "Гербера", дронов других типов. Несколько ударных беспилотников ещё находятся в воздухе, боевая работа продолжается