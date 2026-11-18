Источник: glastonburyfestivals.co.uk

Всемирно известный музыкальный фестиваль Glastonbury в Великобритании объявил хедлайнеров на 2027 год, пишет УНН.

Детали

Гарри Стайлз, Сэм Фендер и Билли Айлиш объявлены хедлайнерами фестиваля "Гластонбери" в следующем году.

К списку хедлайнеров также присоединится Шер (Cher), которая выступит в качестве четвертой хедлайнерши на ферме Worthy Farm в воскресенье днем с сетом "легенд".

Среди участников следующего года также Massive Attack, Лили Аллен, Little Simz и Primal Scream.

"Мы очень рады вернуться после годичного перерыва, и, учитывая, что после этого спокойного периода мы вступаем в зиму, мы хотели бы дать вам раннее музыкальное представление о том, что ждет Glastonbury 2027 с этими невероятными артистами. Мы невероятно рады тому, как все складывается… Мы представим вам еще больше имен в новом году и с нетерпением ждем встречи с вами здесь, на Worthy Farm, в июне, чтобы насладиться таким необходимым хорошим времяпрепровождением", — отметила в Instagram, объявляя лайн-ап, организатор фестиваля Эмили Ивис.

Билеты на фестиваль 2027 года, как отмечает Sky News, были распроданы всего за 45 минут по цене не менее 408 фунтов стерлингов (почти 490 евро).

24-летняя Айлиш выступит на "Гластонбери" уже во второй раз в качестве хедлайнера, впервые она выступила в этом качестве в 2022 году.

Тем временем Стайлз дебютирует на фестивале после своего выступления на стадионе "Уэмбли" (Wembley Stadium), а Фендер также впервые станет хедлайнером.

Певец и автор песен из Норд-Шилдса выступал на фестивале лишь один раз — на главной сцене в 2022 году, до того как Айлиш выступила хедлайнером в субботу.

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