Coachella-2027: названы все три хедлайнера
Киев • УНН
SZA станет хедлайнером Coachella-2027 вместе с Tame Impala и Dua Lipa. Фестиваль пройдет 9–11 и 16–18 апреля в Калифорнии.
SZA займёт последнее место на афише Coachella, присоединившись к хедлайнерам фестиваля 2027 года — Tame Impala и Dua Lipa из CAA. Об этом сообщает Hits Daily Double, пишет УНН.
Детали
Ежегодный фестиваль состоится 9–11 и 16–18 апреля в Empire Polo Club в Индио, штат Калифорния, США. Билеты распроданы с мая.
SZA не выступает с момента завершения масштабного тура Grand National с Кендриком Ламаром в прошлом году и с тех пор провела лишь несколько живых выступлений, включая неожиданные выступления с Саммер Уокер и Доном Толивером в июне.
Tame Impala/Kevin Parker достигли нового уровня популярности в мейнстриме за последний год благодаря аншлаговому туру AEG Presents и мировым хитам «Dracula» с участием JENNIE и «Loser», который добился большого успеха после выхода фильма «Человек-паук: Абсолютно новый день» (Spider-Man: Brand New Day), отмечает издание.
Tame Impala были хедлайнерами Coachella в 2019 году, а также выступали на фестивале в 2011, 2013 и 2015 годах.
Это будет первое полноценное сольное выступление Дуа Липы на этом фестивале после приглашения выступить с Мартином Гарриксом в 2017 году.
Компания Goldenvoice активно пыталась привлечь к участию в фестивале BTS, Майли Сайрус и Radiohead в качестве хедлайнеров, но, судя по всему, все трое отказались.
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