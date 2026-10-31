Coachella-2027: назвали усіх трьох хедлайнерів
Київ • УНН
SZA стане хедлайнеркою Coachella-2027 разом із Tame Impala та Dua Lipa. Фестиваль відбудеться 9–11 і 16–18 квітня в Каліфорнії.
SZA займе останнє місце на афіші Coachella, приєднавшись до хедлайнерів фестивалю 2027 року - Tame Impala та Dua Lipa з CAA. Про це повідомляє Hits Daily Double, пише УНН.
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Щорічний фестиваль відбудеться 9-11 та 16-18 квітня в Empire Polo Club в Індіо у Каліфорнії в США. Квитки розпродані з травня.
SZA не виступає з моменту завершення масштабного туру Grand National з Кендріком Ламаром минулого року і з того часу мала лише кілька живих виступів, включаючи несподівані виступи з Саммер Вокер та Доном Толівером у червні.
Tame Impala/Kevin Parker досягли нового рівня популярності в мейнстрімі за минулий рік завдяки розпроданому туру AEG Presents та світовим хітам "Dracula" за участю JENNIE та "Loser", який отримав великий успіх після фільму "Людина-павук: Абсолютно новий день" (Spider-Man: Brand New Day), зазначає видання.
Tame Impala були хедлайнерами Coachella у 2019 році, а також виступали на фестивалі у 2011, 2013 та 2015 роках.
Це буде перший повноцінний сольний виступ Дуа Ліпи на цьому фестивалі після запрошення на виступ з Мартіном Гарріксом у 2017 році.
Компанія Goldenvoice активно намагалася залучити до участі у фестивалі BTS, Майлі Сайрус та Radiohead як хедлайнери, але, схоже, всі троє відмовилися.
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