Землетрясение магнитудой 5,3 в Румынии почувствовали в семи областях Украины
Киев • УНН
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Румынии на глубине 140 км. Подземные толчки почувствовали в семи областях Украины и соседних странах.
В ночь на среду, 18 ноября, в Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, информирует УНН.
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По данным социальных сетей, подземные толчки ощущались и в Украине. О колебаниях сообщили жители Днепропетровской, Винницкой, Кировоградской, Киевской, Николаевской, Полтавской и Одесской областей.
Эпицентр землетрясения находился на глубине 140 км, в 13 км к западу от села Нережу. Оно произошло в 02:48.
Землетрясение также ощущалось в столице Молдовы Кишинёве. Подземные толчки сотрясли регионы Болгарии, Турции, Сербии, Албании, Македонии, Боснии и Герцеговины и Венгрии.
Напомним
10 ноября в Киеве, Житомире, Днепре и Виннице сообщили о мощных толчках, похожих на землетрясение.
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