В Полтавской области произошло землетрясение 30 октября 2026

В Полтавской области произошло землетрясение магнитудой 3,2 по шкале Рихтера. Об этом 30 октября сообщил Главный центр специального контроля ГКА, пишет УНН.

30 октября 2026 года Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение на территории Мачеховской ТГ, Полтавского района, Полтавской области, магнитудой 3,2 (по шкале Рихтера), на глубине 8 км - сообщили в ведомстве.

По классификации землетрясений относится к едва ощутимым.

Дополнение

До этого землетрясение на территории Полтавской области магнитудой 2,5 регистрировалось 22 сентября.