В Полтавской области произошло землетрясение 30 октября 2026

$45.530.0650.680.09
ukenru
08:22 • 4496 просмотра
По Украине возможны аварийные отключения, после атаки рф на Днепр частично вернули свет
30 октября, 02:26 • 31476 просмотра
российские ракеты попали в промышленное предприятие под Кременчу́гом
29 октября, 22:25 • 29682 просмотра
Атака на Киев 29 октября унесла жизнь человека, есть разрушения
29 октября, 21:16 • 26631 просмотра
Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: в Дарницком районе горят склады
29 октября, 17:11 • 32770 просмотра
Делегация Украины, США и россии прибыла в пункт доставки помощи в Олешки - Арахамия
29 октября, 15:11 • 32555 просмотра
Во Львовской области электропоезд столкнулся с Mercedes: водительницу госпитализировалиPhoto
Эксклюзив
29 октября, 14:18 • 44766 просмотра
Возвращение ветеранов к работе требует системной поддержки, в частности со стороны профсоюзов, — председатель ФПУ Бизов
29 октября, 12:58 • 25149 просмотра
рф нанесла ракетный удар по Лозовой, шестеро раненых
29 октября, 12:13 • 24323 просмотра
НБУ третий раз подряд повысил учетную ставку под давлением инфляции - до 16,5%
29 октября, 12:06 • 19537 просмотра
Удар рф по трём городам: уже 19 погибших и более 40 раненыхPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+9°
2м/с
60%
756мм
Популярные новости
Трамп вдохновил Путина на эскалацию войны в Украине — Le Monde29 октября, 23:52 • 13404 просмотра
Судаков забил шедевральный гол и вывел «Бенфику» в полуфинал Кубка ПортугалииVideo30 октября, 00:21 • 8116 просмотра
"Конвой вскоре отправится в город": Мелания Трамп рассказала о гуманитарной миссии в оккупированные Олешки30 октября, 00:50 • 13791 просмотра
На оккупированной территории Запорожской области выдали учебники с российской версией истории края — ЦНС30 октября, 01:24 • 13484 просмотра
Атака на Днепр оставила без света более 350 тысяч абонентов04:31 • 23947 просмотра
публикации
Как уборка влияет на энергию дома07:51 • 4356 просмотра
8 самых атмосферных рождественских ярмарок, которые стоит посетитьPhoto29 октября, 17:55 • 25475 просмотра
Всемирный день борьбы с инсультом: как распознать опасные симптомы, спасти жизнь и предотвратить заболевание29 октября, 17:38 • 25294 просмотра
Инфляция ускоряется, экономика замедляется: какие решения приняли НБУ и ЕЦБ и как они повлияют на украинцев29 октября, 14:30 • 29181 просмотра
Возвращение ветеранов к работе требует системной поддержки, в частности со стороны профсоюзов, — председатель ФПУ Бизов
Эксклюзив
29 октября, 14:18 • 44767 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Мелания Трамп
Кирилл Буданов
Давид Арахамия
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Олешки
Херсонская область
Харьков
Реклама
УНН Lite
Иэн Маккеллен отдал дань уважения коллеге по "Людям Икс" Патрику Стюарту и вспомнил об их дружбе08:10 • 1802 просмотра
Умерла звезда «Людей Икс» и «Звёздного пути» Патрик СтюартPhoto29 октября, 22:56 • 21873 просмотра
В Чехии закрывают пивоварню с 270-летней историей из-за падения спроса на пиво29 октября, 14:15 • 19981 просмотра
Не только Бэтмен и Супермен: Джеймс Ганн раскрыл план развития вселенной DC29 октября, 13:11 • 21388 просмотра
Журнал Life, вдохновивший "Невероятную жизнь Уолтера Митти", вновь возрождается29 октября, 10:25 • 24746 просмотра
Актуальное
9К720 Искандер
Техника
Старлинк
Нефть марки Brent
Кх-59

В Полтавской области произошло землетрясение 30 октября 2026

Киев • УНН

 • 1590 просмотра

В Мачуховской громаде на глубине 8 км зарегистрировали едва ощутимое землетрясение магнитудой 3,2. Предыдущее произошло 22 сентября.

В Полтавской области произошло землетрясение

В Полтавской области произошло землетрясение магнитудой 3,2 по шкале Рихтера. Об этом 30 октября сообщил Главный центр специального контроля ГКА, пишет УНН.

30 октября 2026 года Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение на территории Мачеховской ТГ, Полтавского района, Полтавской области, магнитудой 3,2 (по шкале Рихтера), на глубине 8 км

- сообщили в ведомстве.

По классификации землетрясений относится к едва ощутимым. 

Дополнение

До этого землетрясение на территории Полтавской области магнитудой 2,5 регистрировалось 22 сентября.

Юлия Шрамко

ОбществоПогода и окружающая среда
Полтавская область