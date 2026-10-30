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На Полтавщині стався землетрус 30 жовтня 2026

Київ • УНН

 • 1774 перегляди

У Мачухівській громаді на глибині 8 км зареєстрували ледве відчутний землетрус магнітудою 3,2. Попередній стався 22 вересня.

На Полтавщині стався землетрус

У Полтавській області стався землетрус магнітудою 3,2 за шкалою Ріхтера. Про це повідомив Головний центр спеціального контролю ДКА 30 жовтня, пише УНН.

30 жовтня 2026 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус з території Мачухівської ТГ, Полтавського району, Полтавської області, магнітудою 3,2 (за шкалою Ріхтера), на глибині 8 км

- повідомили у відомстві.

За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних. 

Доповнення

Перед цим землетрус з території Полтавської області, магнітудою 2,5, реєструвався 22 вересня.

Юлія Шрамко

СуспільствоПогода та довкілля
Полтавська область