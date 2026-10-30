На Полтавщині стався землетрус 30 жовтня 2026

У Полтавській області стався землетрус магнітудою 3,2 за шкалою Ріхтера. Про це повідомив Головний центр спеціального контролю ДКА 30 жовтня, пише УНН.

30 жовтня 2026 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус з території Мачухівської ТГ, Полтавського району, Полтавської області, магнітудою 3,2 (за шкалою Ріхтера), на глибині 8 км - повідомили у відомстві.

За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних.

Доповнення

Перед цим землетрус з території Полтавської області, магнітудою 2,5, реєструвався 22 вересня.