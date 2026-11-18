Grand Theft Auto VI официально вышла после 13 лет ожидания. Первыми игру опробовали в Новой Зеландии, где шутер вышел в 13:00. В настоящее время на стриминговых платформах просмотры прохождений сюжетной линии достигают около 2 млн зрителей, передает УНН.

GTA VI официально вышла в Новой Зеландии в 00:00 (13:00 по Киеву). В настоящее время игру стримят сотни блогеров как на YouTube, так и на Twitch. Стримы достигают отметки почти в 200 тыс. зрителей.

Игра уже получила оценку 99 из 100 от ведущих критиков, а игру рекомендуют 100 % обозревателей.

Giant Bomb, американский веб-сайт, посвященный видеоиграм, отметил, что после беспрецедентного ожидания и, казалось бы, нереально высокого уровня ажиотажа игра наконец вышла и оказалась еще масштабнее, впечатляюще и интереснее, чем даже самые оптимистичные ожидания.

Журналист издания ZTGD Кен Маккаун обнаружил недостатки в игре, отметив, что частота кадров иногда опускается ниже 30 кадров, а обозреватели Noisy Pixel заметили серьезные просадки ближе к финалу. Версию для Xbox Series X ZTGD также раскритиковали за нечеткое изображение. Из-за динамического разрешения изображение временами становится странно низкого разрешения и заметно размывается.

Мне бы очень хотелось, чтобы разработчики пошли на некоторые уступки, чтобы игра работала с частотой 60 кадров в секунду, но я и не надеялся, что это произойдет. Жаль, но когда я к этому привык, мне все равно удалось получить удовольствие от игры. Также не могу не отметить, насколько прекрасна музыка в этой игре. Радиостанции вернулись с множеством выдающихся треков, а некоторые музыкальные моменты просто невероятны. Не буду раскрывать сюжет, но вы поймете, когда дойдете до этого момента. Мне также снова понравились оригинальные шоу и диджеи — уровень детализации в этих играх просто безумный, именно поэтому на разработку каждой из них уходит более десяти лет. Я много говорил об этой игре, но мне кажется, что ничего не охватил. Это игра, наполненная таким количеством контента, что мне вполне понятно, почему некоторые люди покупают только ее и ничего другого — и остаются довольны. Если вам нравится этот стиль игр, здесь столько всего, что вы могли бы играть месяцами напролет, так и не увидев всего. Мы долго ее ждали, и я считаю, что ожидание того стоило. Это выдающаяся игра, просто переполненная различными заданиями. Хотелось бы, чтобы производительность была лучше. Низкое разрешение, которое иногда встречается, и низкая частота кадров действительно немного мешают мне наслаждаться игрой. Я настолько привык играть в игры с более высоким разрешением и частотой кадров, что поначалу возвращение к более низким показателям кажется странным. Тем не менее это не мешает этой игре быть одной из лучших, в которые я играл в этом году