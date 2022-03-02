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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Україна отримала майже 34 млн доларів пожертв у криптовалюті

Україна отримала майже 34 млн доларів пожертв у криптовалюті

Київ • УНН

 • 113152 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. З початку повномасштабного вторгнення Росії уряду та неурядовим організаціям України надійшло 33,8 мільйона доларів у цифровій валюті. Компанія Elliptic, що відстежує транзакції з криптовалютою, повідомила, третину від усієї суми країна отримала у вівторок, 1 березня. Про це інформує УНН з посиланням на Associated Press.

Деталі

За словами головного наукового співробітника Elliptic Тома Робінсона, більшість пожертвувань переказали у біткоїнах та етерах (види криптовалют). Також надсилали незмінні токени або NFT, на обліковий запис Ethereum українського уряду.

Компанія Elliptic також попередила про шахраїв, які обманюють власників криптовалюти, що бажають пожертвувати на допомогу Україні.

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