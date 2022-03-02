Украина получила почти 34 млн долларов пожертвований в криптовалюте
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. С начала полномасштабного вторжения России правительству и неправительственным организациям Украины поступило 33,8 миллиона долларов в цифровой валюте. Компания Elliptic, отслеживающая транзакции с криптовалютой, сообщила, что треть от всей суммы страна получила во вторник, 1 марта. Об этом информирует УНН со ссылкой на Associated Press.
Детали
По словам главного научного сотрудника Elliptic Тома Робинсона, большинство пожертвований перевели в биткоинах и этерах (виды криптовалют). Также присылали неизменные токены или NFT, на учетную запись Ethereum украинского правительства.
Компания Elliptic также предупредила о мошенниках, которые обманывают владельцев криптовалюты, желающих пожертвовать на помощь Украине.
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