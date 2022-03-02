Украина получила почти 34 млн долларов пожертвований в криптовалюте

Детали

По словам главного научного сотрудника Elliptic Тома Робинсона, большинство пожертвований перевели в биткоинах и этерах (виды криптовалют). Также присылали неизменные токены или NFT, на учетную запись Ethereum украинского правительства.

Компания Elliptic также предупредила о мошенниках, которые обманывают владельцев криптовалюты, желающих пожертвовать на помощь Украине.

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