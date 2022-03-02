Anonymous заявили про злам "Роскосмосу"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. В Anonymous заявили про злам хакерами зв'язку "Роскосмосу" з їхніми супутниками. Про це йдеться у повідомленні групи у Twitter, пише УНН.
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"Хакерська група "NB65", пов'язана з Anonymous, закрила Центр управління російського космічного агентства "Роскосмос", - йдеться у повідомленні.
"Росія більше не контролює власні шпигунські супутники", - додали в Anonymous.
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Хакерська група Anonymous зламала частоти російських окупантів та увімкнула державний гімн України.