Anonymous на частотах російських окупантів увімкнули гімн України
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Хакерська група Anonymous зламала частоти російських окупантів та увімкнула державний гімн України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter NEXTA.
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“Вони не можуть координувати свої дії, якщо не можуть спілкуватися”, — йдеться в повідомленні.
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Як писав УНН, міжнародна мережа хакерів The Anonymous оголосила кібервійну російській владі. Зокрема через вторгнення Росії в Україну.