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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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В РФ лежать сайти Кремля та Роскомнагляду. Російські канали показують українські пісні — Держспецзв’язок

В РФ лежать сайти Кремля та Роскомнагляду. Російські канали показують українські пісні — Держспецзв’язок

Київ • УНН

 • 385880 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. У Росії не відкриваються сайти Роскомнагляду, Кремля та низки інших установ, а по російському телебаченню показують українські пісні. Про це УНН повідомляє з посиланням на Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Цитата

“Сайт Роскомнагляду лежить, наче російські солдати на українських полях. Це той самий Роскомнагляд, який рекомендував не називати війну Росії проти України війною. Але найгарніше — росіяни зможуть вивчити українську мову, адже по російському телебаченню показують українські пісні”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

У Держспецзв’язку додали, що не працює низка російських сайтів, серед них:

• Сайт Президента РФ (Кремль)

• Сайт Уряду

• Сайт Держдуми

• Сайт Ради Федерації

• Держпослуги та інші.

Доповнення

Міжнародна мережа хакерів The Anonymous оголосила кібервійну російській владі. Зокрема через повномасштабне вторгнення в Україну.

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