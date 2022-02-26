В РФ лежат сайты Кремля и Роскомнадзора. Российские каналы показывают украинские песни - Госспецсвязь
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. В России не открываются сайты Роскомнадзора, Кремля и ряда других учреждений, а по российскому телевидению показывают украинские песни. Об этом УНН сообщает со ссылкой на государственную службу специальной связи и защиты информации Украины.
Цитата
“Сайт Роскомнадзора лежит, как будто российские солдаты на украинских полях. Это тот самый Роскомнадзор, который рекомендовал не называть войну России против Украины войной. Но самое красивое — россияне смогут выучить украинский язык, ведь по российскому телевидению показывают украинские песни”, — говорится в сообщении.
Детали
В Госспецсвязи добавили, что не работает ряд российских сайтов, среди них:
* Сайт Президента РФ (Кремль)
* Сайт Правительства
* Сайт Госдумы
* Сайт Совета Федерации
* Госуслуги и другие.
Дополнение
Международная сеть хакеров The Anonymous объявила кибервойну российской власти. В частности из-за полномасштабного вторжения в Украину.