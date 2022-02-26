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В РФ лежат сайты Кремля и Роскомнадзора. Российские каналы показывают украинские песни - Госспецсвязь

В РФ лежат сайты Кремля и Роскомнадзора. Российские каналы показывают украинские песни - Госспецсвязь

Киев • УНН

 • 385880 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. В России не открываются сайты Роскомнадзора, Кремля и ряда других учреждений, а по российскому телевидению показывают украинские песни. Об этом УНН сообщает со ссылкой на государственную службу специальной связи и защиты информации Украины.

Цитата

“Сайт Роскомнадзора лежит, как будто российские солдаты на украинских полях. Это тот самый Роскомнадзор, который рекомендовал не называть войну России против Украины войной. Но самое красивое — россияне смогут выучить украинский язык, ведь по российскому телевидению показывают украинские песни”, — говорится в сообщении.

Детали

В Госспецсвязи добавили, что не работает ряд российских сайтов, среди них:

* Сайт Президента РФ (Кремль)

* Сайт Правительства

* Сайт Госдумы

* Сайт Совета Федерации

* Госуслуги и другие.

Дополнение

Международная сеть хакеров The Anonymous объявила кибервойну российской власти. В частности из-за полномасштабного вторжения в Украину.

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