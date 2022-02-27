Anonymous на частотах российских оккупантов включили гимн Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Хакерская группа Anonymous взломала частоты российских оккупантов и включила государственный гимн Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter NEXTA.
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“Они не могут координировать свои действия, если не могут общаться”, — говорится в сообщении.
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Как писал УНН, международная сеть хакеров The Anonymous объявила кибервойну российской власти. В частности из-за вторжения России в Украину.