Anonymous заявили о взломе "Роскосмоса"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. В Anonymous заявили о взломе хакерами связи "Роскосмоса" с их спутниками. Об этом говорится в сообщении группы в Twitter, пишет УНН.
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"Хакерская группа "NB65", связанная с Anonymous, закрыла Центр управления российского космического агентства "Роскосмос", - говорится в сообщении.
"Россия больше не контролирует собственные шпионские спутники", - добавили в Anonymous.
Ранее
Хакерская группа Anonymous сломала частоты российских оккупантов и включила государственный гимн Украины.