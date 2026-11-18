В сети появились первые кадры разрушений Крымского моста вблизи
Киев • УНН
После поражения Крымского моста обрушился автомобильный пролёт и исчезла арка. Движение по железнодорожной части восстановили.
В сети появились первые кадры разрушений на Крымском мосту после поражения, снятые во время движения поезда по железнодорожной части. Их утром 18 ноября публикуют мониторинговые ресурсы, пишет УНН.
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На кадрах движения поезда по железнодорожной части Крымского моста после поражения "уже нет арки и дорожного пролёта автомобильной части моста". Несмотря на мощные взрывы и масштабные разрушения соседней автомобильной части, движение по железнодорожному мосту восстановлено. Таким образом, частично восстановлено логистическое сообщение через Керченский пролив, отмечает Exilenova+.
Удар по Крымскому мосту должен был показать путину его слабость — The Times18.11.26, 01:14 • 16905 просмотров
Дополнение
В ночь на 17 ноября Силы обороны поразили Крымский мост. Автомобильный пролёт обрушился.