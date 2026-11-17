Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удар по Кримському мосту у ніч на 17 листопада, пише УНН.

Сили оборони влучили у Кримський міст: проліт упав, автошлях до окупованого Криму зупинено. У ніч на 17 листопада Сили оборони України завдали удару по Керченському мосту. росія роками будувала довкола нього міф про "навіки російський" Крим, і саме ця споруда тепер частково лежить у воді - повідомили у Генштабі.

За даними Генштабу, "над протокою пролунали потужні вибухи". "Арка та проліт автомобільної частини моста обвалилися. Автомобільна частина мертва, і жодна машина нею не проїде. Залізнична гілка ще стоїть, але вже з пошкодженою аркою", - зазначили в Генштабі.

Це, як повідомляється, "результат багатоетапної спільної операції українських воїнів, яка реалізовувалась декілька тижнів".

Сили оборони провели багатотижневу операцію з ураження Кримського мосту: стали відомі деталі

"Сили оборони поступово знешкоджували системи ППО, засоби РЕБ, радіолокацію, щоб завдати завершального комплексного удару засобами ураження, розробленими в Україні", - зауважили у Генштабі.

"Для окупантів це не символічний удар. Міст був головною артерією, якою на півострів і далі на південь України йшли пальне, боєприпаси, техніка й особовий склад. Восени впали мости через Чонгар і в Генічеську. Тепер черга дійшла і до Керченського. Сухопутних шляхів до Криму в окупантів лишається дедалі менше. Кожна година без руху мостом означає, що російські угруповання на півдні недоотримують те, без чого не можуть воювати", - вказали у Генштабі.

"Сили оборони України реалізують право на самооборону, гарантоване статтею 51 Статуту ООН. Вони системно руйнують воєнно-економічний потенціал противника та примушують рф припинити збройну агресію проти України", - підкреслили у Генштабі.

Символ окупації тріснув. Далі буде. Слава Україні! - наголосили у Генштабі.

Деталі операції

Ураження підтвердили і в інших складових Сил оборони, деталізувавши операцію та показавши кадри.

"Служба безпеки України спільно з іншими складовими Сил оборони розробила та провела успішну багатоетапну спецоперацію з ураження Кримського мосту. Унаслідок ударів одну з металевих арок та автомобільний проліт під нею повністю знищено. Також попередньо пошкоджено залізничну частину мосту", - вказали у СБУ.

"Загалом операція тривала близько місяця і складалася із семи етапів. Спочатку СБУ та Сили оборони систематично вибивали ворожу ППО. Згодом розпочалися безпосередні удари по мосту. Частину з них СБУ реалізувала самостійно. На фінальній стадії до Служби безпеки долучилися інші складові Сил оборони України. Спецпризначенці "Альфи" СБУ відпрацювали по автомобільній частині Кримського мосту ракетами-дронами "Паляниця", після чого він обвалився у воду", - розповіли у СБУ.

За даними СБС ЗСУ, "1-й ОЦ та 414-та бригада СБС долучилися до комбінованої операції". "Підрозділи СБС виконували завдання з ураження визначених цілей, перевантаження ворожої ППО та ретрансляції сигналу для забезпечення фінального ракетного удару по мосту", - зазначили у Силах безпілотних систем ЗСУ.

У СБУ наголосили: "росіяни роками переконували весь світ, що Кримський міст – один із найзахищеніших об’єктів на планеті. Сьогодні його частини лежать на морському дні. Впав не тільки міст, вкотре похитнувся міф про велич рф. Служба безпеки, проводячи унікальні спецоперації, робить неможливе можливим і системно наближає справедливий мир для України".

Загалом під час спецоперації, за даними СБУ, "використовувався широкий спектр озброєння українського виробництва "Dovbush", "⁠Вендета", "Da Vinci", "Січень", "Mich-2000", "Ruta", "⁠Паляниця", "Ан-197", "FP-1", "FP-5 "Фламінго" та "Р-360 "Нептун"".

Скільки уражень уже було

Як повідомили у СБУ, це вже четверте ураження Кримського мосту Службою безпеки України:

жовтень 2022 року. "СБУ підірвала на мосту вантажівку, начинену вибухівкою";

липень 2023 року. "Морські дрони СБУ Sea Baby атакували опори Кримського мосту";

червень 2025 року. "СБУ замінувала опори незаконної споруди. Вибух пролунав під водою".

"Нова успішна спецоперація Служби вкотре продемонструвала, що жодні російські системи захисту не здатні гарантувати безпеку незаконних об’єктів окупантів", - підкреслили у СБУ.