Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Метте Фредериксен во время встречи.

Украина уже имеет готовую ракету-перехватчик для антибаллистического проекта Freyja, а первым готовым компонентом от партнеров стал датский радар. В то же время для создания полноценного комплекса необходимо объединить разработки разных стран в одну систему. Координацию этой работы должны усилить офисы Freyja в Европе, пишет УНН.

Детали

О готовности украинской ракеты и датского радара сообщал президент Владимир Зеленский. По его словам, ракету и пусковую установку производит Украина, тогда как другие элементы зависят от партнеров.

Мы услышали доклад о датском радаре. Это первая часть от партнеров, которая готова. И в целом наша ракета готова. Это главное. Пусковая установка и ракета — это то, что производит Украина. Остальные элементы зависят от партнеров — сказал президент.

Отдельно Владимир Зеленский отметил, что Украина надеется испытать Freyja уже этой зимой и обсуждает с партнерами возможность увеличения производства.

Международная коалиция вокруг проекта также расширяется. По словам президента, к Freyja уже присоединились 11 стран. Кроме того, Украина обсудила с Канадой ее участие в этой инициативе: канадская сторона подтвердила готовность поддержать проект.

Еще одним шагом для усиления международного взаимодействия должно стать открытие офиса Freyja в Копенгагене. Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона подготовила все необходимое для этого вместе с норвежскими партнерами. Также обсуждается открытие офиса в Осло.

Как офисы Freyja помогут координировать работу партнеров

Как объясняет эксперт, наличие готовых отдельных элементов еще не означает, что антибаллистическая система может работать как единый комплекс.

Один из самых сложных этапов — это интеграция всех элементов в единый комплекс, прежде всего системы управления огнем, радиолокационных средств, программного обеспечения, пусковых установок и ракет-перехватчиков. Все эти компоненты разрабатывают разные компании в разных странах, и каждый из них имеет собственные технические характеристики, протоколы взаимодействия и особенности работы — объяснил в комментарии УНН аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Назарий Барчук.

По его словам, необходимо обеспечить такое взаимодействие компонентов, при котором радиолокационная система сможет обнаруживать и сопровождать цель, передавать необходимые данные системе управления огнем, а та — корректно взаимодействовать с пусковой установкой и ракетой-перехватчиком.

И здесь координационные офисы могут сыграть важную роль. Они потенциально помогут быстрее согласовывать технические вопросы, организовывать взаимодействие между разработчиками, решать проблемы на уровне государств и компаний и не допускать задержек из-за бюрократических процедур. Особенно это важно с учетом заявленных планов проведения боевых испытаний зимой 2027 года. Времени на согласование всех компонентов и проверку их совместимости остается немного — подчеркнул Назарий Барчук.

Аналитик объяснил, что координационные офисы станут площадками, которые будут обеспечивать взаимодействие между оборонными компаниями и государствами — участниками программы.

Фактически речь идет о том, чтобы все участники проекта работали как единый механизм, понимали свои задачи, соблюдали согласованные сроки и могли оперативно решать проблемы, которые будут возникать в ходе разработки. Поэтому создание таких офисов имеет не только дипломатическое или представительское значение, но и вполне практическую цель — ускорить координацию работ и приблизить переход к полноценным испытаниям системы — объяснил Назарий Барчук.

Эксперт также добавил, что страны, присоединившиеся к Freyja, заинтересованы не только в создании новой системы противоракетной обороны, способной эффективно перехватывать баллистические ракеты по потенциально значительно более низкой стоимости, чем существующие альтернативы. По его словам, важным фактором также является локализация производства на территории Европы, что позволит уменьшить зависимость от внешних поставщиков вооружений и критически важных компонентов, в частности от американских производственных цепочек, а также минимизировать риски, связанные с зависимостью от поставок отдельных деталей из третьих стран.

То есть Freyja имеет стратегическое значение не только для Украины, которая нуждается в более доступном средстве противодействия баллистическим угрозам, но и для европейских государств, стремящихся развивать собственные оборонные возможности и укреплять независимость в сфере противовоздушной обороны. А создание координационных офисов в Дании и Норвегии — это один из практических шагов для того, чтобы перевести международную договорённость в плоскость конкретной совместной работы над системой — подытожил Назарий Барчук.

Напомним

Freyja — проект, в рамках которого Украина вместе с партнёрами, в том числе европейскими, разрабатывает систему противоракетной обороны. Она должна стать более дешёвой альтернативой американской Patriot, которую Украина использует для перехвата российских баллистических ракет.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже выполнила свою часть обязательств в рамках проекта Freyja.

Для реализации проекта Украина инициировала создание Антибаллистической коалиции, которая объединила ряд государств и ведущие оборонные компании Европы. К работе над системой Freyja, в частности, присоединились Fire Point, Kongsberg, Saab, Hensoldt, Diehl Defence, Thales, Leonardo и другие производители.