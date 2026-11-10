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Офіси антибалістичного проєкту Freyja можуть відкрити у Данії та Норвегії - Зеленський

Київ • УНН

 • 1044 перегляди

Президент України розраховує досягти домовленостей щодо відкриття представництв впродовж місяця.

Офіси антибалістичного проєкту Freyja можуть відкрити у Данії та Норвегії - Зеленський

Президент Володимир Зеленський анонсував можливе відкриття офісів українсько-європейського антибалістичного проєкту Freyja у Данії та Норвегії. Про це він заявив спілкуючись з журналістами, пише УНН.

Деталі

Президент у вівторок прибув з офіційним візитом до Данії. За його словами, у нього запланована зустріч з премʼє-міністеркою Данії Метте Фредеріксен та її командою, а також представниками оборонної промисловості. 

Ми поговоримо про відкриття офісів Freya в Данії, а також в Осло. Тож я думаю, що за один місяць ми можемо досягти такого результату. Ми це зробимо. Ми на шляху до цього

- заявив Володимир Зеленський.

Будівництво заводу Fire Point у Данії допомагає захистити і країну, і Європу - премʼєрка Фредеріксен01.10.26, 17:19 • 7687 переглядiв

Нагадаємо

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже виконала свою частину зобов'язань у межах проєкту Freyja.

Задля реалізації проєкту Україна ініціювала створення Антибалістичної коаліції, яка об'єднала десять держав та провідні оборонні компанії Європи. До роботи над системою Freyja, зокрема, долучилися Fire Point, Kongsberg, Saab, Hensoldt, Diehl Defence, Thales, Leonardo та інші виробники.

Європі є чого повчитися в України: Андрюс Кубілюс про український досвід війни та майбутнє європейської оборони10.11.26, 14:19 • 1852 перегляди

Євген Царенко

Війна в УкраїніПолітикаСвітТехнології
Fire Point
Метте Фредеріксен
Данія
Норвегія
Володимир Зеленський