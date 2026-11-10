Зеленський прибув до Данії і анонсував новий оборонний пакет для України

Президент України Володимир Зеленський повідомив 10 листопада про початок візиту до Данії, де заплановано низку зустрічей, і анонсував "нові кроки для посилення оборонних спроможностей України", пише УНН.

Прибув із командою до Данії для зустрічі з Прем’єр-міністеркою Метте Фредеріксен, данськими парламентарями та провідними оборонними компаніями. Запланована також аудієнція у Короля Фредеріка Х та окрема зустріч із прем’єр-міністрами Данії, Норвегії, Швеції, Ісландії та Фінляндії - повідомив Зеленський у соцмережах.

Як наголосив Президент, "головне – це наша безпека та зміцнення захисту".

"Будуть нові кроки для посилення оборонних спроможностей України – сильний оборонний пакет від Данії. Дякую за цю підтримку!" - вказав Зеленський.

Президент зазначив, що "Данія з перших днів повномасштабної війни поруч з Україною і залишається одним із найнадійніших партнерів, лідерів у різних форматах, що додають захисту життів". "Дякуємо Данському народу й уряду за незмінну підтримку та конкретні рішення, які допомагають нам стояти міцно", - вказав він.

Зеленський анонсував нові зустрічі з партнерами щодо підтримки - уже йде робота з ЄС і над логістикою для Києва