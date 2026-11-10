Зеленський прибув до Данії і анонсував новий оборонний пакет для України
Київ • УНН
Зеленський прибув до Данії для зустрічей із керівництвом, парламентарями та оборонними компаніями. Він анонсував посилення оборони України.
Президент України Володимир Зеленський повідомив 10 листопада про початок візиту до Данії, де заплановано низку зустрічей, і анонсував "нові кроки для посилення оборонних спроможностей України", пише УНН.
Прибув із командою до Данії для зустрічі з Прем’єр-міністеркою Метте Фредеріксен, данськими парламентарями та провідними оборонними компаніями. Запланована також аудієнція у Короля Фредеріка Х та окрема зустріч із прем’єр-міністрами Данії, Норвегії, Швеції, Ісландії та Фінляндії
Як наголосив Президент, "головне – це наша безпека та зміцнення захисту".
"Будуть нові кроки для посилення оборонних спроможностей України – сильний оборонний пакет від Данії. Дякую за цю підтримку!" - вказав Зеленський.
Президент зазначив, що "Данія з перших днів повномасштабної війни поруч з Україною і залишається одним із найнадійніших партнерів, лідерів у різних форматах, що додають захисту життів". "Дякуємо Данському народу й уряду за незмінну підтримку та конкретні рішення, які допомагають нам стояти міцно", - вказав він.
Зеленський анонсував нові зустрічі з партнерами щодо підтримки - уже йде робота з ЄС і над логістикою для Києва10.11.26, 12:46 • 1980 переглядiв