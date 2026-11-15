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130 боєзіткнень за добу: на Покровському напрямку знищено 59 окупантів

Київ • УНН

 • 1854 перегляди

Від початку доби відбулося 130 боєзіткнень, ворог завдав 55 авіаударів і здійснив 1824 обстріли. На Покровському напрямку знищено 59 окупантів.

130 боєзіткнень за добу: на Покровському напрямку знищено 59 окупантів
Фото ілюстративне

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 130 бойових зіткнень. Як повідомили у Генеральному штабі, на Покровському напрямку українські військові ліквідували 59 окупантів, 21 - поранили, передає УНН.

Противник завдав 55 авіаційних ударів, скинув 174 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 5837 дронів-камікадзе та здійснив 1824 обстріли населених пунктів і позицій наших військ 

- йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби окупанти завдали двох авіаударів, скинувши чотири КАБ, та здійснили 88 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, два із яких — із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Зибине та Охрімівка. Два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

Дві спроби загарбників просунутися в бік населених пунктів Ставки та Лиман відбивали на Лиманському напрямку. Триває бій.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили дві спроби загарбників йти вперед у районі населеного пункту Крива Лука.

На Краматорському напрямку противник не проводив спроб покращити своє становище.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 18 ворожих штурмів: у районах населених пунктів Новодмитрівка, Костянтинівка, Довга Балка, Вільне та у бік Молочарки, Кіндратівки, Миколайпілля. Одне боєзіткнення триває.

Сім атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Білицьке, Добропілля, Мирне та в напрямку Сергіївки, Новопавлівки. Один бій продовжується.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 59 окупантів, 21 - поранено; знищено сім одиниць автомобільної техніки, одну гармату, один засіб РЕБ, 14 спеціальних засобів, два пункти управління БпЛА, склад боєприпасів та 50 укриттів противника. Пошкоджено 17 одиниць автомобільної техніки, шість гармат, один засіб РЕБ, п’ять спеціальних засобів, п’ять пунктів управління БпЛА та 141 укриття противника. Знищено або подавлено 217 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили дві ворожі атаки у бік населених пунктів Придорожнє та Єгорівка.

На Оріхівському напрямку окупанти безуспішно атакували у бік Павлівки.

На Придніпровському напрямку загарбники штурмових дій не проводили.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося, резюмували у Генштабі.

Десятки артсистем, тисячі військових та сотні одиниць техніки - Генштаб повідомив про втрати рф за добу15.11.26, 07:22 • 22360 переглядiв

Антоніна Туманова

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