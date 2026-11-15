130 боестолкновений за сутки: на Покровском направлении уничтожены 59 оккупантов
Киев • УНН
С начала суток произошло 130 боестолкновений, враг нанес 55 авиаударов и совершил 1824 обстрела. На Покровском направлении уничтожены 59 оккупантов.
Всего с начала текущих суток на фронте произошло 130 боевых столкновений. Как сообщили в Генеральном штабе, на Покровском направлении украинские военнослужащие ликвидировали 59 оккупантов, 21 — ранили, передает УНН.
Противник нанес 55 авиационных ударов, сбросил 174 управляемые авиабомбы. Кроме того, привлек для поражения 5837 дронов-камикадзе и осуществил 1824 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток оккупанты нанесли два авиаудара, сбросив четыре КАБ, а также осуществили 88 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, два из которых — с применением РСЗО.
На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Зыбино и Охримовка. Два боестолкновения продолжаются.
На Купянском направлении враг штурмовых действий не проводил.
Две попытки захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Ставки и Лиман отражали на Лиманском направлении. Продолжается бой.
На Славянском направлении Силы обороны остановили две попытки захватчиков продвинуться в районе населенного пункта Кривая Лука.
На Краматорском направлении противник не предпринимал попыток улучшить свое положение.
На Константиновском направлении Силы обороны отражали 18 вражеских штурмов: в районах населенных пунктов Новодмитровка, Константиновка, Долгая Балка, Вольное и в сторону Молочарки, Кондратовки, Николаевки. Одно боестолкновение продолжается.
Семь атак осуществил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Белицкое, Доброполье, Мирное и в направлении Сергеевки, Новопавловки. Один бой продолжается.
По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 59 оккупантов, 21 — ранено; уничтожено семь единиц автомобильной техники, одно орудие, одно средство РЭБ, 14 специальных средств, два пункта управления БПЛА, склад боеприпасов и 50 укрытий противника. Повреждено 17 единиц автомобильной техники, шесть орудий, одно средство РЭБ, пять специальных средств, пять пунктов управления БПЛА и 141 укрытие противника. Уничтожено или подавлено 217 беспилотных летательных аппаратов различных типов.
На Александровском направлении враг штурмовых действий не проводил.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили две вражеские атаки в сторону населенных пунктов Придорожное и Егоровка.
На Ореховском направлении оккупанты безуспешно атаковали в сторону Павловки.
На Приднепровском направлении захватчики штурмовых действий не проводили.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.
Десятки артиллерийских систем, тысячи военнослужащих и сотни единиц техники — Генштаб сообщил о потерях рф за сутки15.11.26, 07:22 • 22368 просмотров