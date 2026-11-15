130 боестолкновений за сутки: на Покровском направлении уничтожены 59 оккупантов

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Всего с начала текущих суток на фронте произошло 130 боевых столкновений. Как сообщили в Генеральном штабе, на Покровском направлении украинские военнослужащие ликвидировали 59 оккупантов, 21 — ранили, передает УНН.

Противник нанес 55 авиационных ударов, сбросил 174 управляемые авиабомбы. Кроме того, привлек для поражения 5837 дронов-камикадзе и осуществил 1824 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск — говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток оккупанты нанесли два авиаудара, сбросив четыре КАБ, а также осуществили 88 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, два из которых — с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Зыбино и Охримовка. Два боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении враг штурмовых действий не проводил.

Две попытки захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Ставки и Лиман отражали на Лиманском направлении. Продолжается бой.

На Славянском направлении Силы обороны остановили две попытки захватчиков продвинуться в районе населенного пункта Кривая Лука.

На Краматорском направлении противник не предпринимал попыток улучшить свое положение.

На Константиновском направлении Силы обороны отражали 18 вражеских штурмов: в районах населенных пунктов Новодмитровка, Константиновка, Долгая Балка, Вольное и в сторону Молочарки, Кондратовки, Николаевки. Одно боестолкновение продолжается.

Семь атак осуществил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Белицкое, Доброполье, Мирное и в направлении Сергеевки, Новопавловки. Один бой продолжается.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 59 оккупантов, 21 — ранено; уничтожено семь единиц автомобильной техники, одно орудие, одно средство РЭБ, 14 специальных средств, два пункта управления БПЛА, склад боеприпасов и 50 укрытий противника. Повреждено 17 единиц автомобильной техники, шесть орудий, одно средство РЭБ, пять специальных средств, пять пунктов управления БПЛА и 141 укрытие противника. Уничтожено или подавлено 217 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении враг штурмовых действий не проводил.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили две вражеские атаки в сторону населенных пунктов Придорожное и Егоровка.

На Ореховском направлении оккупанты безуспешно атаковали в сторону Павловки.

На Приднепровском направлении захватчики штурмовых действий не проводили.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

Десятки артиллерийских систем, тысячи военнослужащих и сотни единиц техники — Генштаб сообщил о потерях рф за сутки