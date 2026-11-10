Зеленський анонсував нові зустрічі з партнерами щодо підтримки - уже йде робота з ЄС і над логістикою для Києва

Україна і ЄС уже розпочали узгодження кроків для допомоги українцям пройти зиму на тлі атак рф на енергетику. В Україні також опрацьовують необхідні логістичні альтернативи для Києва та визначених обласних центрів. Українська сторона також готується до двосторонніх форматів із партнерами в Європі та роботи з міжнародними фінансовими інституціями протягом наступних тижнів для посилення України. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський за підсумками доповіді Прем'єр-міністра Сергія Корецького 10 листопада, пише УНН.

Деталі

"Доповідь Прем’єр-міністра України Сергія Корецького по ситуації в енергетиці, ліквідації наслідків російських ударів та комунікації з Єврокомісією заради нових рішень на підтримку України. Перше: вдячний Урсулі фон дер Ляєн та команді Єврокомісії за те, що вже почалось узгодження конкретних кроків, які саме зараз можуть підтримати наші міста й громади в умовах російського терору. Важливо надати якнайбільше можливостей людям, щоб пройти цю зиму", - повідомив Зеленський.

З його слів, "друге: Прем’єр-міністр разом із міністром внутрішніх справ Іваном Вигівським, секретарем РНБО Ігорем Клименком опрацьовують необхідні логістичні альтернативи для Києва та визначених обласних центрів. Вдячний Національній поліції України, ДСНС України та всім залученим структурам за реалізацію рішень, які були ухвалені на підтримку міст і громад".

"Третє: готуємось до двосторонніх форматів із партнерами в Європі та роботи з міжнародними фінансовими інституціями протягом наступних тижнів. Будуть додаткові кроки, які посилять нашу державу. Слава Україні!" - наголосив Зеленський.

Доповнення

Перед цим Прем'єр Корецький повідомив про наслідки нових атак рф на ранок 10 листопада.

"Цієї ночі росія атакувала 10 областей. Під ударом опинилися п’ять великих енергетичних підстанцій у Полтавській, Дніпропетровській, Вінницькій та Кіровоградській областях, через які електроенергія передається між регіонами. На жаль, дві людини загинули в результаті обстрілу Ладижина. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Ще 9 людей постраждали в Харкові та Переяславі", - написав Корецький у соцмережах.

"Ворог знову бив по соціальних об'єктах: у Харкові пошкоджено дитячий садок, у Білозерці на Херсонщині — лікарню. Зруйновано й пошкоджено житлові будинки на Донеччині, Миколаївщині, Харківщині, Херсонщині, Полтавщині та Київщині", - зазначив він.

На місцях, з його слів, триває ліквідація наслідків атак.