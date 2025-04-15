Благодійний фонд "МХП-Громаді" та Вінницька птахофабрика організували інтерактивні заходи з безпеки руху для учнів 3-4 класів у Ладижині. Діти вивчали правила дорожнього руху, домедичну допомогу та важливість світловідбивних елементів.
27 жовтня на Трухановому острові відбудеться благодійний забіг "Run4Victory" для підтримки 13-ї бригади Нацгвардії. Це п'ятий такий захід, організований МХП та БФ "МХП Громаді".
Україна зацікавлена у досвіді Нідерландів щодо містопланування та розвитку водної інфраструктури. Олексій Кулеба обговорив це питання з представницею Нідерландів, подякувавши за підтримку України.
У Ладижині відбувся четвертий забіг серії RUN 4 VICTORY, який зібрав понад 700 учасників. Захід акумулював більше 600 тис. грн на підтримку українських захисників, продовживши успішну серію благодійних марафонів.
У місті Ладижин на Вінниччині відновив роботу кінотеатр "Україна" в рамках проєкту "Кіно заради Перемоги!". Відкриття відбулося за підтримки благодійного фонду "МХП-Громаді".
На Вінниччині пройде благодійний забіг на підтримку військових.
Під час забігу в Тернополі організатори зібрали 260 тис. грн, і цю суму компанія МХП подвоїла. За ці кошти для 105-ї окремої бригади ТрО ЗСУ з Тернопільщини вже купили і передали необхідне обладнання.
Декларація депутата від партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко Геннадія Мазура вилучена з публічного доступу через невизначені "заходи безпеки", застосовані щодо нього.
19 травня у Тернополі відбудеться перший благодійний забіг "RUN 4 VICTORY" для збору коштів для місцевих військових частин та муніципалітетів, мета якого - зібрати 1,5 мільйона гривень під час чотирьох марафонів у містах України.
Біжи заради перемоги: благодійники ініціюють Лігу забігів.
Депутат Вінницької обласної ради від партії "Батьківщина" на третьому році повномасштабної агресії росії проти України відкрито хизується нагородами від церкви московського патріархату.
Лікарі столичного "Охматдиту" обстежили маленьких жителів Вінниччини.
Військові боронять кордони – благодійники піклуються про здоров’я їхніх дітей: чому це важливо для родин військових.
У Ладижині священик Московського Патріархату Євген Воробйов влаштував чергову провокацію біля Свято-Казанського храму, громада якого раніше прийняла рішення про перехід до Православної Церкви України, - бігав з кувалдою, намагався зруйнувати паркан, нацьковував на людей собаку.
На Бурштинській та Ладижинській ТЕС тривають роботи з розбирання завалів та ремонту обладнання після російських атак, які негативно вплинули на енергосистему України.
Благодійний фонд "МХП-Громада" розпочав новий грантовий сезон конкурсу бізнес-ідей "Роби своє" з бюджетом 10 млн грн, метою якого є підтримка до 80 підприємців у 13 регіонах України, з фокусом на ветеранів, військовослужбовців та членів їхніх сімей.
Десять ветеранських бізнес-ініціатив у Вінницькій області, серед яких ветеринарна аптека, борцівський клуб, теплиця та кав'ярні, отримають до 100 000 гривень грантового фінансування на загальну суму 1 мільйон гривень у рамках конкурсу "Підтримка мікропідприємництва ветеранів війни та членів їхніх сімей", організованого Благодійним фондом "МХП-Громаді".
Благодійний фонд "МХП-Громаді" допомогає з облаштуванням класів безпеки в школах. Такі класи обладнені, зокрема, манекенами для серцево-легеневої реанімації, симуляторами критичної кровотечі, турнікетами та аптечками.
Благодійний фонд "МХП-Громаді" долучився до придбання веслувального спорядження для спортсменів Вінницької області, щоб допомогти вирішити проблему хронічної нестачі спортивного інвентарю.
Переселенка з Енергодару Олена Собко відкрила лабораторію в Каневі, щоб масштабувати свій бізнес з виробництва натуральної косметики після перемоги в конкурсі "Зроби своє".
Нове водосховище технічної води у Вінницькій області, Україна, відповідатиме міжнародним стандартам і не завдасть шкоди місцевим жителям та навколишньому середовищу, запевняють чиновники та екологи.