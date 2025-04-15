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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 26254 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 156547 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 136223 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 139214 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 134868 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 134820 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196453 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77591 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164669 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116962 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Домедична допомога та правила поводження на дорозі: у Ладижині школярам розповідали, як запобігти ДТП

Благодійний фонд "МХП-Громаді" та Вінницька птахофабрика організували інтерактивні заходи з безпеки руху для учнів 3-4 класів у Ладижині. Діти вивчали правила дорожнього руху, домедичну допомогу та важливість світловідбивних елементів.

Суспільство • 21 жовтня, 12:00 • 14007 перегляди

"Run4Victory": у Києві пройде благодійний забіг на підтримку військових

27 жовтня на Трухановому острові відбудеться благодійний забіг "Run4Victory" для підтримки 13-ї бригади Нацгвардії. Це п'ятий такий захід, організований МХП та БФ "МХП Громаді".

Суспільство • 14 жовтня, 09:00 • 15873 перегляди

Руйнування Каховської ГЕС: Україна розраховує на допомогу Нідерландів у підготовці майстер-плану водної інфраструктури громад

Україна зацікавлена у досвіді Нідерландів щодо містопланування та розвитку водної інфраструктури. Олексій Кулеба обговорив це питання з представницею Нідерландів, подякувавши за підтримку України.

Економіка • 9 жовтня, 18:55 • 34917 перегляди

Фінал квадромарафону RUN 4 VICTORY: зібрано понад 600 тис. грн на допомогу ЗСУ

У Ладижині відбувся четвертий забіг серії RUN 4 VICTORY, який зібрав понад 700 учасників. Захід акумулював більше 600 тис. грн на підтримку українських захисників, продовживши успішну серію благодійних марафонів.

Суспільство • 8 жовтня, 07:34 • 13932 перегляди

"Кіно заради Перемоги!": благодійники оновили кінотеатр на Вінниччині

У місті Ладижин на Вінниччині відновив роботу кінотеатр "Україна" в рамках проєкту "Кіно заради Перемоги!". Відкриття відбулося за підтримки благодійного фонду "МХП-Громаді".

Суспільство • 29 липня, 06:52 • 15708 перегляди

Внесок у спільну перемогу: на Вінниччині пройде благодійний забіг на підтримку військових

На Вінниччині пройде благодійний забіг на підтримку військових.

Суспільство • 20 червня, 11:35 • 18589 перегляди

Пробігли заради Перемоги: в Тернополі відбувся благодійний забіг на підтримку військових

Під час забігу в Тернополі організатори зібрали 260 тис. грн, і цю суму компанія МХП подвоїла. За ці кошти для 105-ї окремої бригади ТрО ЗСУ з Тернопільщини вже купили і передали необхідне обладнання.

Суспільство • 21 травня, 16:18 • 27998 перегляди

Полювання на крота: чому депутат від Юлії Тимошенко закрив свої декларації

Декларація депутата від партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко Геннадія Мазура вилучена з публічного доступу через невизначені "заходи безпеки", застосовані щодо нього.

Політика • 20 травня, 08:03 • 297212 перегляди

Єдність, стійкість та незламний дух: як учасники готуються до забігу в Тернополі

19 травня у Тернополі відбудеться перший благодійний забіг "RUN 4 VICTORY" для збору коштів для місцевих військових частин та муніципалітетів, мета якого - зібрати 1,5 мільйона гривень під час чотирьох марафонів у містах України.

Суспільство • 10 травня, 12:29 • 25538 перегляди

Біжи заради перемоги: благодійники ініціюють Лігу забігів

Біжи заради перемоги: благодійники ініціюють Лігу забігів.

Суспільство • 1 травня, 12:39 • 20183 перегляди

Орденоносець "руського міра": як один депутат хизується нагородами від церкви московського патріархату

Депутат Вінницької обласної ради від партії "Батьківщина" на третьому році повномасштабної агресії росії проти України відкрито хизується нагородами від церкви московського патріархату.

Суспільство • 16 квітня, 09:20 • 475201 перегляди

"Скарбничка здоров'я": лікарі столичного "Охматдиту" обстежили маленьких жителів Вінниччини

Лікарі столичного "Охматдиту" обстежили маленьких жителів Вінниччини.

Суспільство • 9 квітня, 13:00 • 70431 перегляди

Військові боронять кордони – благодійники піклуються про здоров’я їхніх дітей: чому це важливо для родин військових

Військові боронять кордони – благодійники піклуються про здоров’я їхніх дітей: чому це важливо для родин військових.

Суспільство • 3 квітня, 14:07 • 100153 перегляди
Ексклюзив

На Вінниччині священник московського патріархату влаштував чергову провокацію біля храму ПЦУ: деталі

У Ладижині священик Московського Патріархату Євген Воробйов влаштував чергову провокацію біля Свято-Казанського храму, громада якого раніше прийняла рішення про перехід до Православної Церкви України, - бігав з кувалдою, намагався зруйнувати паркан, нацьковував на людей собаку.

Суспільство • 3 квітня, 11:28 • 467656 перегляди

Наслідки атак рф: на Бурштинській і Ладижинській ТЕС досі тривають розбори завалів

На Бурштинській та Ладижинській ТЕС тривають роботи з розбирання завалів та ремонту обладнання після російських атак, які негативно вплинули на енергосистему України.

Війна • 30 березня, 19:00 • 105063 перегляди

Ветеран, студент та кондитер: стартував новий сезон конкурсу бізнес-ідей “Роби своє”

Благодійний фонд "МХП-Громада" розпочав новий грантовий сезон конкурсу бізнес-ідей "Роби своє" з бюджетом 10 млн грн, метою якого є підтримка до 80 підприємців у 13 регіонах України, з фокусом на ветеранів, військовослужбовців та членів їхніх сімей.

Суспільство • 13 березня, 16:29 • 25399 перегляди

Ветерани Вінниччини отримають 1 млн грн на власну справу

Десять ветеранських бізнес-ініціатив у Вінницькій області, серед яких ветеринарна аптека, борцівський клуб, теплиця та кав'ярні, отримають до 100 000 гривень грантового фінансування на загальну суму 1 мільйон гривень у рамках конкурсу "Підтримка мікропідприємництва ветеранів війни та членів їхніх сімей", організованого Благодійним фондом "МХП-Громаді".

Новини Бізнесу • 11 березня, 13:57 • 55744 перегляди

Від знань може залежати життя: "МХП-Громаді" долучився до облаштування класів безпеки в українських школах

Благодійний фонд "МХП-Громаді" допомогає з облаштуванням класів безпеки в школах. Такі класи обладнені, зокрема, манекенами для серцево-легеневої реанімації, симуляторами критичної кровотечі, турнікетами та аптечками.

Суспільство • 27 лютого, 07:35 • 27481 перегляди

Благодійники забезпечили спортсменів з Вінниччини спорядженням для академічного веслування

Благодійний фонд "МХП-Громаді" долучився до придбання веслувального спорядження для спортсменів Вінницької області, щоб допомогти вирішити проблему хронічної нестачі спортивного інвентарю.

Спорт • 21 лютого, 10:17 • 25649 перегляди

"Роби своє": переселенка з Енергодара відкрила лабораторію з виробництва натуральної косметики у Каневі

Переселенка з Енергодару Олена Собко відкрила лабораторію в Каневі, щоб масштабувати свій бізнес з виробництва натуральної косметики після перемоги в конкурсі "Зроби своє".

Суспільство • 18 грудня, 09:19 • 28213 перегляди
Ексклюзив

Жодних незручностей для людей: депутати та екологи переконалися, що резервуар для зберігання технологічних вод на Вінниччині зводитимуть за міжнародними стандартами

Нове водосховище технічної води у Вінницькій області, Україна, відповідатиме міжнародним стандартам і не завдасть шкоди місцевим жителям та навколишньому середовищу, запевняють чиновники та екологи.

Суспільство • 18 грудня, 07:53 • 108427 перегляди