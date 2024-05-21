Пробігли заради Перемоги: в Тернополі відбувся благодійний забіг на підтримку військових

19 травня в центрі Тернополя відбувся благодійний забіг. Він зібрав більше 500 бігунів зі всієї України. Переможці й призери отримали грошові винагороди, кубки та призи. Призовий фонд забезпечив генеральний спонсор заходу Західний Хаб МХП, передає УНН.

Організаторами заходу стали компанія МХП разом з Благодійним фондом "МХП – Громаді" та спортивною спільнотою "Характер". Також забіг відбувся за підтримки Тернопільської міської ради і Тернопільської обласної військової адміністрації. Інформаційні партнери – новини Тернополя "20 хвилин", Gazeta.ua та журнал "Країна".

Сергій Доброгорський, заступник голови правління компанії МХП з агробізнесу:

– Міжнародна компанія МХП ініціює Лігу забігів "RUN 4 VICTORY", щоб об'єднати зусилля бізнесу та громад у підтримці ЗСУ. На сьогоднішній забіг зареєструвалися колективи з усіх агропідприємств компанії. Я дуже цим пишаюся, бо агронапрям МХП – це не лише про посівну чи жнива. Це про командний дух і прагнення рухатися вперед. За будь-яких обставин. Біг – це про цілеспрямованість і витривалість. У моменти, коли в світі руйнуються опори, найголовнішими лишаються люди, які навколо. У нашому випадку - це родина МХП. Тому ці забіги - це про те, як наше спільне захоплення здатне об'єднувати та допомагати. Разом робимо свій внесок у перемогу України!

Цей захід – частина Ліги забігів під назвою "RUN 4 VICTORY", у межах якого цьогоріч проходять чотири забіги: у Тернополі, Вінниці (червень), Черкасах (вересень); Ладижині (жовтень).

Мета забігів – зібрати реєстраційними внесками 1,5 млн грн, які скерувати на покриття запитів військових частин і ТрО кожного міста, де відбуваються заходи.

Під час забігу в Тернополі організатори зібрали 260 тис. грн, і цю суму компанія МХП подвоїла. За ці кошти для 105-ї окремої бригади ТрО ЗСУ з Тернопільщини вже купили і передали необхідне обладнання.

Уляна Баранова, керівниця групи соціального розвитку Благодійного фонду "МХП – Громаді":

– Головна ціль забігу – допомогти військовим та об’єднати громади. Продемонструвати, що допомагати можна і в такий спосіб, що малих дистанцій, як і донатів, не буває. Тож тернопільський забіг – це забіг на підтримку 105 бригади ТрО. З початку повномасштабного вторгнення до неї приєдналися тисячі добровольців. З того часу захисники боронять кордони Сумської, Харківської, Запорізької та Донецької областей. Тому біжимо разом – допомагаємо разом! Участь кожного в "RUN 4 VICTORY" – це внесок у турботу про наших захисників. Благодійний фонд "МХП-Громад"і запрошує всіх долучатися й до наступних забігів "RUN 4 VICTORY" та продемонструвати, що разом ми – сила!

Особливістю забігу в Тернополі став широкий вибір дистанцій – від 2 до 21 кілометри, а також три дитячі дистанції. Це дало можливість взяти участь у забігу як досвідченим бігунам, так і тим, хто тільки починає займатися цим популярним видом спорту.

Також була можливість пробігти будь-яку дистанцію онлайн, у своєму місті в будь-якій точці України і водночас відчути себе повноцінним учасникам забігу і навіть отримати медаль.

Сергій Надал, міський голова Тернополя:

– Від початку війни Тернопіль активно допомагає захисникам, на запити військових частин закупляє та передає техніку, інструменти, автомобілі, одяг та взуття та продовжує це робити. Також наше місто активно підтримує проведення спортивних заходів у місті для допомоги нашим військовим. Під час цього заходу тернополяни та гості міста мали змогу продемонструвати свою спортивну майстерність, показати єдність, проявити допомогу захисникам. Бажаємо, щоб зібрана під час забігу допомога наближала перемогу. Дякуємо усім захисникам, які боронять Україну та нищать окупантів.

Цей забіг – вже другий, який МХП організовує в Тернополі за останні півроку. У минулому жовтні в місті пройшов "Файно забіг", у який також взяло участь декілька сотень учасників зі всіх куточків України. Тоді вдалося зібрати 270 тис. грн, закупити вісім пошукових зенітних прожекторів для 105-ї окремої бригади ТрО ЗСУ з Тернопільщини.

Віктор Корягін, директор Західного Хабу МХП:

– Ми раді знову організовувати забіг в Тернополі, це стає хорошою традицією. У Тернополі живемо і працюємо вже понад рік, тут знаходиться центральний офіс Західного Хабу. Тож з готовністю долучаємось до популяризації міста серед українців. На благодійний забіг приїхало багато працівників підприємств Західного Хабу і в цілому всього МХП, вони активно готувались і нетерпляче чекали його. Наші люди люблять спорт, у нас багато прихильників здорового способу життя, і ми їх у цьому всіляко підтримуємо. Участь у такому забігу – це те, що об’єднує, дає незабутні враження, заряджає енергією. Тим паче коли знаєш, що робиш свій внесок у велику справу – допомогу ЗСУ і майбутню Перемогу.