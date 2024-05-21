Пробежали ради победы: в Тернополе состоялся благотворительный забег в поддержку военных

19 мая в центре Тернополя состоялся благотворительный забег. Он собрал более 500 бегунов со всей Украины. Победители и призеры получили денежные вознаграждения, кубки и призы. Призовой фонд обеспечил генеральный спонсор мероприятия Западный Хаб МХП, передает УНН.

Организаторами мероприятия стали компания МХП вместе с Благотворительным фондом "МХП – Громаді" и спортивным сообществом "Характер". Также забег состоялся при поддержке Тернопольского городского совета и Тернопольской областной военной администрации. Информационные партнеры - Новости Тернополя "20 минут", Gazeta.ua и журнал "Країна".

Сергей Доброгорский, заместитель председателя правления компании МХП по агробизнесу:

– Международная компания МХП инициирует Лигу забегов "RUN 4 VICTORY", чтобы объединить усилия бизнеса и громад в поддержке ВСУ. На сегодняшний забег зарегистрировались коллективы из всех агропредприятий компании. Я очень этим горжусь, потому что агронаправление МХП – это не только о посевной или жатве. Речь идет о командном духе и стремлении двигаться вперед. При любых обстоятельствах. Бег - это о целеустремленности и выносливости. В моменты, когда в мире разрушаются опоры, самыми главными остаются люди, которые вокруг. В нашем случае - это семья МХП. Поэтому эти забеги - это о том, как наше общее увлечение способно объединять и помогать. Вместе делаем свой вклад в победу Украины!

Это мероприятие - часть Лиги забегов под названием "RUN 4 VICTORY", в рамках которого в этом году проходят четыре забега: в Тернополе, Виннице (июнь), Черкассах (сентябрь); Ладыжине (октябрь).

Цель забегов - собрать регистрационными взносами 1,5 млн грн, которые направить на покрытие запросов воинских частей и ТрО каждого города, где происходят мероприятия.

Во время забега в Тернополе организаторы собрали 260 тыс. грн, и эту сумму компания МХП удвоила. За эти средства для 105-й отдельной бригады ТРО ВСУ с Тернопольщины уже купили и передали необходимое оборудование.

Ульяна Баранова, руководитель группы социального развития благотворительного фонда" МХП – Громаді":

– Главная цель забега – помочь военным и объединить громады. Продемонстрировать, что помогать можно и таким образом, что малых дистанций, как и донатов, не бывает. Поэтому Тернопольский забег - это забег в поддержку 105 бригады ТрО. С начала полномасштабного вторжения к ней присоединились тысячи добровольцев. С тех пор защитники защищают границы Сумской, Харьковской, Запорожской и Донецкой областей. Поэтому бежим вместе-помогаем вместе! Участие каждого в "RUN 4 VICTORY" – это вклад в заботу о наших защитниках. Благотворительный фонд "МХП-Громаді" приглашает всех приобщаться и к следующим забегам "RUN 4 VICTORY" и продемонстрировать, что вместе мы – сила!

Особенностью забега в Тернополе стал широкий выбор дистанций - от 2 до 21 километра, а также три детские дистанции. Это дало возможность принять участие в забеге как опытным бегунам, так и тем, кто только начинает заниматься этим популярным видом спорта.

Также была возможность пробежать любую дистанцию онлайн, в своем городе в любой точке Украины и одновременно почувствовать себя полноценным участникам забега и даже получить медаль.

Сергей Надал, мэр Тернополя:

– С начала войны Тернополь активно помогает защитникам, на запросы воинских частей закупает и передает технику, инструменты, автомобили, одежду и обувь и продолжает это делать. Также Наш город активно поддерживает проведение спортивных мероприятий в городе для помощи нашим военным. Во время этого мероприятия тернополяне и гости города имели возможность продемонстрировать свое спортивное мастерство, показать единство, проявить помощь защитникам. Желаем, чтобы собранная во время забега помощь приближала победу. Спасибо всем защитникам, которые защищают Украину и уничтожают оккупантов.

Этот забег-уже второй, который МХП организует в Тернополе за последние полгода. В минувшем октябре в городе прошел "Файно забіг", в который также приняло участие несколько сотен участников со всех уголков Украины. Тебе удалось собрать 270 тыс. грн, закупить восемь поисковых зенитных прожекторов для 105-й отдельной бригады ТрО ВСУ с Тернопольщины.

Виктор Корягин, директор Западного хаба МХП:

– Мы рады снова организовывать забег в Тернополе, это становится хорошей традицией. В Тернополе живем и работаем уже более года, здесь находится центральный офис Западного хаба. Поэтому с готовностью приобщаемся к популяризации города среди украинцев. На благотворительный забег приехало много работников предприятий Западного хаба и в целом всего МХП, они активно готовились и нетерпеливо ждали его. Наши люди любят спорт, у нас много сторонников здорового образа жизни, и мы их в этом всячески поддерживаем. Участие в таком забеге – это то, что объединяет, дает незабываемые впечатления, заряжает энергией. Тем более когда знаешь, что делаешь свой вклад в большое дело – помощь ВСУ и будущую победу.