Благотворительный фонд «МХП-Громаді» и Винницкая птицефабрика организовали интерактивные мероприятия по безопасности движения для учащихся 3-4 классов в Ладыжине. Дети изучали правила дорожного движения, домедицинскую помощь и важность светоотражающих элементов.
27 октября на Трухановом острове состоится благотворительный забег "Run4Victory" для поддержки 13-й бригады Нацгвардии. Это пятое такое мероприятие, организованное МХП и БФ "МХП Громаде".
Украина заинтересована в опыте Нидерландов по градостроительству и развитию водной инфраструктуры. Алексей Кулеба обсудил этот вопрос с представительницей Нидерландов, поблагодарив за поддержку Украины.
В Ладыжине состоялся четвертый забег серии RUN 4 VICTORY, который собрал более 700 участников. Мероприятие аккумулировало более 600 тыс. грн в поддержку украинских защитников, продолжив успешную серию благотворительных марафонов.
В городе Ладыжин Винницкой области возобновил работу кинотеатр "Украина" в рамках проекта "Кіно заради Перемоги!". Открытие состоялось при поддержке благотворительного фонда "МХП-Громаді".
В Винницкой области пройдет благотворительный забег в поддержку военных.
Во время забега в Тернополе организаторы собрали 260 тыс. грн, и эту сумму компания МХП удвоила. За эти средства для 105-й отдельной бригады ТРО ВСУ с Тернопольщины уже купили и передали необходимое оборудование.
Декларация депутата от партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко Геннадия Мазура изъята из публичного доступа из-за неопределенных "мер безопасности", примененных в отношении него.
19 мая в Тернополе состоится первый благотворительный забег "RUN 4 VICTORY" для сбора средств для местных воинских частей и муниципалитетов, цель которого - собрать 1,5 миллиона гривен во время четырех марафонов в городах Украины.
Беги ради победы: благотворители инициируют Лигу забегов.
Депутат Винницкого областного совета от партии "Батькивщина" на третьем году полномасштабной агрессии россии против Украины открыто щеголяет наградами от церкви московского патриархата.
Врачи столичного "Охматдета" обследовали маленьких жителей Винницкой области.
Военные защищают границы - благотворители заботятся о здоровье их детей: почему это важно для семей военных.
В Ладыжине священник Московского Патриархата Евгений Воробьев устроил очередную провокацию возле Свято-Казанского храма, община которого ранее приняла решение о переходе в Православную Церковь Украины, - бегал с кувалдой, пытался разрушить забор, натравливал на людей собаку.
На Бурштынской и Ладыжинской ТЭС продолжаются работы по разборке завалов и ремонту оборудования после российских атак, которые негативно повлияли на энергосистему Украины.
Благотворительный фонд "МХП-Громаді" начал новый грантовый сезон конкурса бизнес-идей "Роби своє" с бюджетом 10 млн грн, целью которого является поддержка до 80 предпринимателей в 13 регионах Украины, с фокусом на ветеранов, военнослужащих и членов их семей.
Десять ветеранских бизнес-инициатив в Винницкой области, среди которых ветеринарная аптека, борцовский клуб, теплица и кафе, получат до 100 000 гривен грантового финансирования на общую сумму 1 миллион гривен в рамках конкурса "Поддержка микропредпринимательства ветеранов войны и членов их семей", организованного Благотворительным фондом "МХП-Громаді".
Благотворительный фонд "МХП-Громаді" помогает с обустройством классов безопасности в школах. Такие классы оборудованы, в частности, манекенами для сердечно-легочной реанимации, симуляторами критического кровотечения, турникетами и аптечками.
Благотворительный фонд "МХП-Громаді" присоединился к приобретению гребного снаряжения для спортсменов Винницкой области, чтобы помочь решить проблему хронической нехватки спортивного инвентаря.
Переселенка из Энергодара Елена Собко открыла лабораторию в Каневе, чтобы масштабировать свой бизнес по производству натуральной косметики после победы в конкурсе "Роби своє".
Новое водохранилище технической воды в Винницкой области, Украина, будет соответствовать международным стандартам и не нанесет вреда местным жителям и окружающей среде, уверяют чиновники и экологи.