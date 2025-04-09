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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28515 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Домедицинская помощь и правила поведения на дороге: в Ладыжине школьникам рассказывали, как предотвратить ДТП

Благотворительный фонд «МХП-Громаді» и Винницкая птицефабрика организовали интерактивные мероприятия по безопасности движения для учащихся 3-4 классов в Ладыжине. Дети изучали правила дорожного движения, домедицинскую помощь и важность светоотражающих элементов.

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"Run4Victory": в Киеве пройдет благотворительный забег в поддержку военных

27 октября на Трухановом острове состоится благотворительный забег "Run4Victory" для поддержки 13-й бригады Нацгвардии. Это пятое такое мероприятие, организованное МХП и БФ "МХП Громаде".

Общество • 14 октября, 09:00 • 15870 просмотра

Разрушение Каховской ГЭС: Украина рассчитывает на помощь Нидерландов в подготовке мастер-плана водной инфраструктуры громад

Украина заинтересована в опыте Нидерландов по градостроительству и развитию водной инфраструктуры. Алексей Кулеба обсудил этот вопрос с представительницей Нидерландов, поблагодарив за поддержку Украины.

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Финал квадромарафона RUN 4 VICTORY: собрано более 600 тыс. грн на помощь ВСУ

В Ладыжине состоялся четвертый забег серии RUN 4 VICTORY, который собрал более 700 участников. Мероприятие аккумулировало более 600 тыс. грн в поддержку украинских защитников, продолжив успешную серию благотворительных марафонов.

Общество • 8 октября, 07:34 • 13928 просмотра

"Кіно заради Перемоги!": благотворители обновили кинотеатр в Винницкой области

В городе Ладыжин Винницкой области возобновил работу кинотеатр "Украина" в рамках проекта "Кіно заради Перемоги!". Открытие состоялось при поддержке благотворительного фонда "МХП-Громаді".

Общество • 29 июля, 06:52 • 15706 просмотра

Вклад в общую победу: в Винницкой области пройдет благотворительный забег в поддержку военных

В Винницкой области пройдет благотворительный забег в поддержку военных.

Общество • 20 июня, 11:35 • 18586 просмотра

Пробежали ради победы: в Тернополе состоялся благотворительный забег в поддержку военных

Во время забега в Тернополе организаторы собрали 260 тыс. грн, и эту сумму компания МХП удвоила. За эти средства для 105-й отдельной бригады ТРО ВСУ с Тернопольщины уже купили и передали необходимое оборудование.

Общество • 21 мая, 16:18 • 27997 просмотра

Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

Декларация депутата от партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко Геннадия Мазура изъята из публичного доступа из-за неопределенных "мер безопасности", примененных в отношении него.

политика • 20 мая, 08:03 • 297209 просмотра

Единство, стойкость и несокрушимый дух: как участники готовятся к забегу в Тернополе

19 мая в Тернополе состоится первый благотворительный забег "RUN 4 VICTORY" для сбора средств для местных воинских частей и муниципалитетов, цель которого - собрать 1,5 миллиона гривен во время четырех марафонов в городах Украины.

Общество • 10 мая, 12:29 • 25537 просмотра

Беги ради победы: благотворители инициируют Лигу забегов

Беги ради победы: благотворители инициируют Лигу забегов.

Общество • 1 мая, 12:39 • 20181 просмотра

Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

Депутат Винницкого областного совета от партии "Батькивщина" на третьем году полномасштабной агрессии россии против Украины открыто щеголяет наградами от церкви московского патриархата.

Общество • 16 апреля, 09:20 • 475199 просмотра

"Скарбничка здоров'я": врачи столичного "Охматдета" обследовали маленьких жителей Винницкой области

Врачи столичного "Охматдета" обследовали маленьких жителей Винницкой области.

Общество • 9 апреля, 13:00 • 70430 просмотра

Военные защищают границы - благотворители заботятся о здоровье их детей: почему это важно для семей военных

Военные защищают границы - благотворители заботятся о здоровье их детей: почему это важно для семей военных.

Общество • 3 апреля, 14:07 • 100152 просмотра
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В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

В Ладыжине священник Московского Патриархата Евгений Воробьев устроил очередную провокацию возле Свято-Казанского храма, община которого ранее приняла решение о переходе в Православную Церковь Украины, - бегал с кувалдой, пытался разрушить забор, натравливал на людей собаку.

Общество • 3 апреля, 11:28 • 467655 просмотра

Последствия атак рф: на Бурштынской и Ладыжинской ТЭС до сих пор продолжаются разборы завалов

На Бурштынской и Ладыжинской ТЭС продолжаются работы по разборке завалов и ремонту оборудования после российских атак, которые негативно повлияли на энергосистему Украины.

Война • 30 марта, 19:00 • 105062 просмотра

Ветеран, студент и кондитер: стартовал новый сезон конкурса бизнес-идей "Роби своє"

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" начал новый грантовый сезон конкурса бизнес-идей "Роби своє" с бюджетом 10 млн грн, целью которого является поддержка до 80 предпринимателей в 13 регионах Украины, с фокусом на ветеранов, военнослужащих и членов их семей.

Общество • 13 марта, 16:29 • 25397 просмотра

Ветераны Винницкой области получат 1 млн грн на собственное дело

Десять ветеранских бизнес-инициатив в Винницкой области, среди которых ветеринарная аптека, борцовский клуб, теплица и кафе, получат до 100 000 гривен грантового финансирования на общую сумму 1 миллион гривен в рамках конкурса "Поддержка микропредпринимательства ветеранов войны и членов их семей", организованного Благотворительным фондом "МХП-Громаді".

Новости Бизнеса • 11 марта, 13:57 • 55738 просмотра

От знаний может зависеть жизнь: "МХП-Громаді" присоединился к обустройству классов безопасности в украинских школах

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" помогает с обустройством классов безопасности в школах. Такие классы оборудованы, в частности, манекенами для сердечно-легочной реанимации, симуляторами критического кровотечения, турникетами и аптечками.

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Благотворители обеспечили спортсменов из Винницкой области снаряжением для академической гребли

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" присоединился к приобретению гребного снаряжения для спортсменов Винницкой области, чтобы помочь решить проблему хронической нехватки спортивного инвентаря.

спорт • 21 февраля, 10:17 • 25648 просмотра

"Роби своє": переселенка из Энергодара открыла лабораторию по производству натуральной косметики в Каневе

Переселенка из Энергодара Елена Собко открыла лабораторию в Каневе, чтобы масштабировать свой бизнес по производству натуральной косметики после победы в конкурсе "Роби своє".

Общество • 18 декабря, 09:19 • 28212 просмотра
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Никаких неудобств для людей: депутаты и экологи убедились, что резервуар для хранения технологических вод в Винницкой области будут строить по международным стандартам

Новое водохранилище технической воды в Винницкой области, Украина, будет соответствовать международным стандартам и не нанесет вреда местным жителям и окружающей среде, уверяют чиновники и экологи.

Общество • 18 декабря, 07:53 • 108425 просмотра