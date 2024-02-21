Благотворители обеспечили спортсменов из Винницкой области снаряжением для академической гребли

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" присоединился к закупке снаряжения для академической гребли для спортсменов из Винницкой области, передает УНН.

Детали

Снаряжение закупили в рамках конкурса "Общественный бюджет" от Ладыжинской городской территориальной громады. Это - замечательный инструмент, который позволяет любому жителю города выиграть грант на важную социальную идею.

Заявку на участие в конкурсе подавали активисты из Ладыжина. Среди них - члены национальной сборной, победители чемпионатов Украины и даже мира.

Дело в том, что на протяжении последних 20 лет отделение, где они тренируются, переживает хроническую нехватку спортивного инвентаря, большинство из которого было приобретено 35 лет назад. Дефицит лодок заставляет детей выдерживать большие очереди, чтобы выйти на воду. Некоторые вообще отказываются от собственной мечты.

В результате на 200 тыс. грн, из которых 100 тыс. грн выделил "МХП-Громаді", команда отделения академической гребли приобрела новую лодку и аксессуары.

Справка

"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддомы, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.