Благодійники забезпечили спортсменів з Вінниччини спорядженням для академічного веслування
Київ • УНН
Благодійний фонд "МХП-Громаді" долучився до придбання веслувального спорядження для спортсменів Вінницької області, щоб допомогти вирішити проблему хронічної нестачі спортивного інвентарю.
Благодійний фонд "МХП-Громаді" долучився до закупівлі спорядження для академічного веслування для спортсменів з Вінниччини, передає УНН.
Деталі
Спорядження закупили в межах конкурсу "Громадський бюджет" від Ладижинської міської територіальної громади. Це - чудовий інструмент, який дозволяє будь-якому жителю міста виграти грант на важливу соціальну ідею.
Заявку на участь у конкурсі подавали активісти з Ладижина. Серед них - члени національної збірної, переможці чемпіонатів України і навіть світу.
Справа в тім, що впродовж останніх 20 років відділення, де вони тренуються, переживає хронічну нестачу спортивного інвентарю, більшість з якого була придбана 35 років тому. Дефіцит човнів змушує дітей витримувати великі черги, щоб вийти на воду. Деякі взагалі відмовляються від власної мрії.
У результаті на 200 тис. грн, з яких 100 тис. грн виділив "МХП-Громаді", команда відділення академічного веслування придбала новий човен та аксесуари.
Довідка
"МХП-Громаді" - український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія - комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.