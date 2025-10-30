Ладыжин объявил трехдневный траур после гибели ребенка от атаки рф

В Ладыжине и громаде объявили три дня траура из-за гибели 7-летнего ребенка в результате атаки рф на город, сообщил в четверг секретарь Ладыжинского городского совета Александр Коломиец в Facebook, пишет УНН.

В связи с трагической гибелью 7-летней Дианы в результате вражеского обстрела города с 31 октября по 2 ноября 2025 года в Ладыжинской громаде объявлены три дня траура - сообщил Коломиец.

В дни траура, по его словам, на всей территории громады будут приспущены государственные флаги Украины, отменены развлекательные и праздничные мероприятия, а также соответствующие развлекательные программы на радио.

"Вечная и светлая память Диане, искренние соболезнования семье", - указал Коломиец.

Семилетняя девочка умерла в больнице после массированной атаки РФ на Винницкую область, где также пострадали четверо взрослых. В регионе повреждены 23 жилых дома и объекты критической и гражданской инфраструктуры.