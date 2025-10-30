Дитина стала жертвою атаки рф на Вінниччину: показали наслідки

Дитина стала жертвою масованої атаки рф у Вінницькій області, повідомила у четвер перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна у Telegram, пише УНН.

Деталі

З її слів, "внаслідок ворожої атаки є постраждалі серед цивільного населення – четверо дорослих і семирічна дівчинка".

Двоє дорослих госпіталізовані, їхній стан – середньої тяжкості. Ще двоє отримали легкі поранення й відмовилися від госпіталізації, повідомила посадовиця.

Дівчинка була доставлена до лікарні у вкрай тяжкому стані. Лікарі боролися за життя, але, на жаль, її не вдалося врятувати… - повідомила Заболотна.

За її словами, внаслідок масованої комбінованої атаки ворога на Вінниччину є "ушкодження критичної інфраструктури та влучання у цивільну інфраструктуру". Загалом у регіоні пошкоджено 23 житлові будинки. Один із них – двоповерховий, де проживала 21 особа. Він зазнав значних руйнувань, тож наразі сім’ї виселені. Станом на зараз комісії проводять обстеження цього будинку для визначення можливості його подальшої експлуатації.

У ГУ ДСНС в області показали наслідки.