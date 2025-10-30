Ребенок стал жертвой атаки рф на Винницкую область: показали последствия

Ребенок стал жертвой массированной атаки рф в Винницкой области, сообщила в четверг первая заместитель начальника Винницкой ОВА Наталья Заболотная в Telegram, пишет УНН.

Детали

По ее словам, "в результате вражеской атаки есть пострадавшие среди гражданского населения – четверо взрослых и семилетняя девочка".

Двое взрослых госпитализированы, их состояние – средней тяжести. Еще двое получили легкие ранения и отказались от госпитализации, сообщила чиновница.

Девочка была доставлена в больницу в крайне тяжелом состоянии. Врачи боролись за жизнь, но, к сожалению, ее не удалось спасти… - сообщила Заболотная.

По ее словам, в результате массированной комбинированной атаки врага на Винницкую область есть "повреждения критической инфраструктуры и попадания в гражданскую инфраструктуру". Всего в регионе повреждено 23 жилых дома. Один из них – двухэтажный, где проживал 21 человек. Он получил значительные разрушения, поэтому сейчас семьи выселены. По состоянию на сейчас комиссии проводят обследование этого дома для определения возможности его дальнейшей эксплуатации.

В ГУ ГСЧС в области показали последствия.