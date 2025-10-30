Ладижин оголосив триденну жалобу після загибелі дитини від атаки рф

У Ладижині та громаді оголосили три дні жалоби через загибель 7-річної дитини внаслідок атаки рф на місто, повідомив у четвер секретар Ладижинської міської ради Олександр Коломієць у Facebook, пише УНН.

