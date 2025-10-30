Ладижин оголосив триденну жалобу після загибелі дитини від атаки рф
Київ • УНН
Ладижинська громада оголосила три дні жалоби з 31 жовтня по 2 листопада 2025 року через загибель 7-річної дівчинки Діани внаслідок ворожого обстрілу. На всій території громади будуть приспущені державні прапори та скасовані розважальні заходи.
У Ладижині та громаді оголосили три дні жалоби через загибель 7-річної дитини внаслідок атаки рф на місто, повідомив у четвер секретар Ладижинської міської ради Олександр Коломієць у Facebook, пише УНН.
У зв’язку із трагічною загибеллю 7-річної Діани внаслідок ворожого обстрілу міста з 31 жовтня по 2 листопада 2025 року в Ладижинській громаді оголошено три дні жалоби
У дні жалоби, з його слів, на всій території громади будуть приспущені державні прапори України, скасовані розважальні та святкові заходи, а також відповідні розважальні програми на радіо.
"Вічна і світла пам'ять Діані, щирі співчуття родині", - вказав Коломієць.
Доповнення
Семирічна дівчинка померла в лікарні після масованої атаки рф на Вінниччину, де також постраждали четверо дорослих. У регіоні пошкоджено 23 житлові будинки та об'єкти критичної і цивільної інфраструктури.