У Покровську ворожі спроби протиснути захист північніше залізниці невдалі, на околицях Мирнограда ворог вдається до пропаганди - ДШВ
Київ • УНН
Сили оборони контролюють північну частину Покровська, ворог активний на заході міста, але його атаки блокують. У Мирнограді ситуація складна, ворог вдається до пропагандистських дій. Українські підрозділи працюють над посиленням угруповання. Про це повідомили у 7-му корпусі Десантно-штурмових військ ЗСУ 28 грудня, пише УНН.
Сили оборони контролюють північну частину Покровська. Спроби противника протиснути наш захист північніше залізниці невдалі. Тому росіяни продовжують активно діяти на заході Покровська. Мета – вихід у район Грішиного. Але атаки ворога блокуються
"У Мирнограді ситуація залишається складною. До захисту міста залучені підрозділи Десантно-штурмових військ та морської піхоти", - ідеться у зведенні.
"Сили оборони працюють над посиленням угруповання для протидії тиску ворога з північно-східного та південного напрямків. Виконувати це завдання дозволяє контроль над коридором в районі Світлого та Рівного", - повідомили у 7-му корпусі ДШВ.
Як вказано, "ворог вдається до демонстративних пропагандистських дій на південних околицях Мирнограда". "Основною цільовою аудиторією таких акцій є внутрішній споживач противника, що перебуває у перманентному стані передноворічного спʼяніння", - сказано у зведенні.
