У Покровську ворожі спроби протиснути захист північніше залізниці невдалі, на околицях Мирнограда ворог вдається до пропаганди - ДШВ

Ексклюзив
05:38 • 4224 перегляди
Рік перелому, очищення і нового історичного вибору: астрологічний прогноз для України на 2026 рік
27 грудня, 20:03 • 18302 перегляди
100 млрд доларів, гарантії безпеки і не тільки: Зеленський озвучив теми майбутньої розмови з Трампом
27 грудня, 19:34 • 33027 перегляди
Канада виділяє Україні 2,5 млрд доларів на підтримку економіки: на що підуть коштиVideo
27 грудня, 17:54 • 31461 перегляди
путін не відмовиться від територіальних зазіхань в Україні: цілі виходять за межі окупованих регіонів - Atlantic Council
27 грудня, 15:52 • 27198 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа: Європа та США очікують несподіваних сценаріїв - CNN
27 грудня, 13:53 • 23917 перегляди
Нічна атака рф на Україну 27 грудня: у Повітряних силах показали бойову роботу Video
27 грудня, 11:54 • 20491 перегляди
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
27 грудня, 06:01 • 41576 перегляди
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17 • 39195 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30 • 110704 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
Атака рф по Одесі 27 грудня: БПЛА влучив у житловий будинок27 грудня, 22:03 • 5578 перегляди
Туск: конкренті та надійні гарантії безпеки для України також означають більшу безпеку для Польщі27 грудня, 22:22 • 4178 перегляди
У Польщі в ДТП попередньо загинули п'ятеро українців27 грудня, 22:37 • 3934 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 7054 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа відбудеться раніше запланованого03:48 • 15630 перегляди
Найгарячіші кінопрем'єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 60351 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 110708 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 49025 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 79052 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 66274 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Дональд Туск
Марк Карні
Джон Ф. Кеннеді
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Сумська область
Одеса
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 7172 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 20866 перегляди
Найгарячіші кінопрем'єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 60362 перегляди
Зіркові весілля 2025: хто зі знаменитостей таємно одружився, а хто орендував цілу Венецію для весілляPhoto26 грудня, 16:51 • 23378 перегляди
Netflix презентував трейлер "Вершина" з акторкою Шарліз Терон у головній роліVideo26 грудня, 14:56 • 22746 перегляди
Опалення
Техніка
Шахед-136
Соціальна мережа
YouTube

У Покровську ворожі спроби протиснути захист північніше залізниці невдалі, на околицях Мирнограда ворог вдається до пропаганди - ДШВ

Київ • УНН

 • 114 перегляди

Сили оборони утримують північну частину Покровська, блокуючи спроби ворога просунутися на захід. У Мирнограді ситуація складна, ворог вдається до пропагандистських дій, але українські підрозділи посилюють угруповання.

У Покровську ворожі спроби протиснути захист північніше залізниці невдалі, на околицях Мирнограда ворог вдається до пропаганди - ДШВ

Сили оборони контролюють північну частину Покровська, ворог активний на заході міста, але його атаки блокують. У Мирнограді ситуація складна, ворог вдається до пропагандистських дій. Українські підрозділи працюють над посиленням угруповання. Про це повідомили у 7-му корпусі Десантно-штурмових військ ЗСУ 28 грудня, пише УНН.

Сили оборони контролюють північну частину Покровська. Спроби противника протиснути наш захист північніше залізниці невдалі. Тому росіяни продовжують активно діяти на заході Покровська. Мета – вихід у район Грішиного. Але атаки ворога блокуються

- повідомили в ДШВ.

"У Мирнограді ситуація залишається складною. До захисту міста залучені підрозділи Десантно-штурмових військ та морської піхоти", - ідеться у зведенні.

"Сили оборони працюють над посиленням угруповання для протидії тиску ворога з північно-східного та південного напрямків. Виконувати це завдання дозволяє контроль над коридором в районі Світлого та Рівного", - повідомили у 7-му корпусі ДШВ.

Як вказано, "ворог вдається до демонстративних пропагандистських дій на південних околицях Мирнограда". "Основною цільовою аудиторією таких акцій є внутрішній споживач противника, що перебуває у перманентному стані передноворічного спʼяніння", - сказано у зведенні.

Боїв за добу поменшало на третину: Генштаб назвав найгарячіші напрямки і оновив карти28.12.25, 09:27 • 596 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Новий рік
російська пропаганда
Війна в Україні
Сутички
Покровськ
Мирноград