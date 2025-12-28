$41.930.00
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
Эксклюзив
05:38 • 7122 просмотра
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год
27 декабря, 20:03 • 20758 просмотра
100 млрд долларов, гарантии безопасности и не только: Зеленский озвучил темы предстоящего разговора с Трампом
27 декабря, 19:34 • 35725 просмотра
Канада выделяет Украине 2,5 млрд долларов на поддержку экономики: на что пойдут средства
27 декабря, 17:54 • 34444 просмотра
путин не откажется от территориальных притязаний в Украине: цели выходят за пределы оккупированных регионов - Atlantic Council
27 декабря, 15:52 • 28931 просмотра
Встреча Зеленского и Трампа: Европа и США ожидают неожиданных сценариев - CNN
27 декабря, 13:53 • 24887 просмотра
Ночная атака рф на Украину 27 декабря: в Воздушных силах показали боевую работу
27 декабря, 11:54 • 21098 просмотра
Зеленский рассказал, кто, кроме него, будет на встрече с Трампом
27 декабря, 06:01 • 41999 просмотра
Белый дом обнародовал детали предстоящей встречи Трампа и Зеленского в США
26 декабря, 18:17 • 39517 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
В Покровске вражеские попытки продавить защиту севернее железной дороги неудачны, на окраинах Мирнограда враг прибегает к пропаганде - ДШВ

Киев • УНН

 • 1580 просмотра

Силы обороны удерживают северную часть Покровска, блокируя попытки врага продвинуться на запад. В Мирнограде ситуация сложная, враг прибегает к пропагандистским действиям, но украинские подразделения усиливают группировку.

В Покровске вражеские попытки продавить защиту севернее железной дороги неудачны, на окраинах Мирнограда враг прибегает к пропаганде - ДШВ

Силы обороны контролируют северную часть Покровска, враг активен на западе города, но его атаки блокируются. В Мирнограде ситуация сложная, враг прибегает к пропагандистским действиям. Украинские подразделения работают над усилением группировки. Об этом сообщили в 7-м корпусе Десантно-штурмовых войск ВСУ 28 декабря, пишет УНН.

Силы обороны контролируют северную часть Покровска. Попытки противника продавить нашу защиту севернее железной дороги неудачны. Поэтому россияне продолжают активно действовать на западе Покровска. Цель – выход в район Гришино. Но атаки врага блокируются

- сообщили в ДШВ.

"В Мирнограде ситуация остается сложной. К защите города привлечены подразделения Десантно-штурмовых войск и морской пехоты", - говорится в сводке.

"Силы обороны работают над усилением группировки для противодействия давлению врага с северо-восточного и южного направлений. Выполнять эту задачу позволяет контроль над коридором в районе Светлого и Ровного", - сообщили в 7-м корпусе ДШВ.

Как указано, "враг прибегает к демонстративным пропагандистским действиям на южных окраинах Мирнограда". "Основной целевой аудиторией таких акций является внутренний потребитель противника, находящийся в перманентном состоянии предновогоднего опьянения", - сказано в сводке.

Юлия Шрамко

