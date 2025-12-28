В Покровске вражеские попытки продавить защиту севернее железной дороги неудачны, на окраинах Мирнограда враг прибегает к пропаганде - ДШВ
Киев • УНН
Силы обороны удерживают северную часть Покровска, блокируя попытки врага продвинуться на запад. В Мирнограде ситуация сложная, враг прибегает к пропагандистским действиям, но украинские подразделения усиливают группировку.
Силы обороны контролируют северную часть Покровска, враг активен на западе города, но его атаки блокируются. В Мирнограде ситуация сложная, враг прибегает к пропагандистским действиям. Украинские подразделения работают над усилением группировки. Об этом сообщили в 7-м корпусе Десантно-штурмовых войск ВСУ 28 декабря, пишет УНН.
Силы обороны контролируют северную часть Покровска. Попытки противника продавить нашу защиту севернее железной дороги неудачны. Поэтому россияне продолжают активно действовать на западе Покровска. Цель – выход в район Гришино. Но атаки врага блокируются
"В Мирнограде ситуация остается сложной. К защите города привлечены подразделения Десантно-штурмовых войск и морской пехоты", - говорится в сводке.
"Силы обороны работают над усилением группировки для противодействия давлению врага с северо-восточного и южного направлений. Выполнять эту задачу позволяет контроль над коридором в районе Светлого и Ровного", - сообщили в 7-м корпусе ДШВ.
Как указано, "враг прибегает к демонстративным пропагандистским действиям на южных окраинах Мирнограда". "Основной целевой аудиторией таких акций является внутренний потребитель противника, находящийся в перманентном состоянии предновогоднего опьянения", - сказано в сводке.
Боев за сутки стало на треть меньше: Генштаб назвал самые горячие направления и обновил карты28.12.25, 09:27 • 1946 просмотров