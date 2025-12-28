Боев за сутки стало на треть меньше: Генштаб назвал самые горячие направления и обновил карты

160 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, что на треть меньше, чем днем ранее, при этом горячее всего - на Покровском, Гуляйпольском и Константиновском направлениях, сообщили в Генштабе ВСУ в сводке на 8 часов 28 декабря, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. В целом, за прошедшие сутки зафиксировано 160 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес два ракетных и 39 авиационных ударов, применив 41 ракету и сбросив 101 управляемую авиабомбу. Кроме этого, совершил 3540 обстрелов, в том числе 66 – из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 6824 дрона-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Старокасьяновское Днепропетровской области; Зализничное Запорожской области.

"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, три пункта управления и один другой важный объект российских захватчиков", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки наши воины отбили одну атаку оккупантов, противник нанес один авиационный удар, применив при этом три управляемые авиабомбы, совершил 135 обстрелов.

На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, вблизи населенных пунктов Старица, Волчанск, Прилипка и в сторону Лимана и Григоровки.

На Купянском направлении вчера произошло четыре вражеские атаки. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в сторону Петропавловки и Песчаного.

На Лиманском направлении враг провел 16 атак. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Среднее, Новоселовка и в сторону населенных пунктов Дружелюбовка, Александровка, Лиман, Ставки, Озерное и Дробышево.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили пять попыток оккупантов продвинуться вперед в районе Серебрянки.

На Краматорском направлении зафиксировано три боестолкновения в районах Васюковки, Предтечино и в направлении Бондарного.

На Константиновском направлении враг совершил 18 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка и в сторону Софиевки и Степановки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 32 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Филиал и в сторону населенных пунктов Новое Шахово, Дорожное, Родинское, Гришино.

На Александровском направлении противник в течение прошлого дня совершил 16 атак вблизи населенных пунктов Ялта, Вишневое, Александроград, Вербовое, Привольное, Рыбное и в сторону населенного пункта Андреевка-Клевцово.

На Гуляйпольском направлении произошло 19 атак оккупантов - в районах Гуляйполя, Белогорья и в сторону Доброполья.

На Ореховском направлении наши защитники отбили три атаки противника в районах Щербаков и Степного.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили три вражеские атаки в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

