Боев за сутки стало на треть меньше: Генштаб назвал самые горячие направления и обновил карты

$41.930.00
49.430.00
ukenru
Эксклюзив
05:38 • 3132 просмотра
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год
27 декабря, 20:03 • 17327 просмотра
100 млрд долларов, гарантии безопасности и не только: Зеленский озвучил темы предстоящего разговора с Трампом
27 декабря, 19:34 • 31968 просмотра
Канада выделяет Украине 2,5 млрд долларов на поддержку экономики: на что пойдут средстваVideo
27 декабря, 17:54 • 30240 просмотра
путин не откажется от территориальных притязаний в Украине: цели выходят за пределы оккупированных регионов - Atlantic Council
27 декабря, 15:52 • 26491 просмотра
Встреча Зеленского и Трампа: Европа и США ожидают неожиданных сценариев - CNN
27 декабря, 13:53 • 23537 просмотра
Ночная атака рф на Украину 27 декабря: в Воздушных силах показали боевую работуVideo
27 декабря, 11:54 • 20221 просмотра
Зеленский рассказал, кто, кроме него, будет на встрече с Трампом
27 декабря, 06:01 • 41383 просмотра
Белый дом обнародовал детали предстоящей встречи Трампа и Зеленского в США
26 декабря, 18:17 • 39061 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
26 декабря, 16:30 • 109502 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
3м/с
93%
734мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Спасатели Сумщины ликвидировали масштабный пожар после повторного удара рфVideo27 декабря, 21:44 • 11702 просмотра
Ситуация в Киеве после обстрелов 27 декабря: в городе развернули передвижные котельные, коммунальщики вышли убирать снегVideo27 декабря, 21:50 • 17591 просмотра
Атака рф по Одессе 27 декабря: БПЛА попал в жилой дом27 декабря, 22:03 • 4372 просмотра
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28 декабря, 00:14 • 5636 просмотра
Встреча Зеленского и Трампа состоится раньше запланированного03:48 • 14997 просмотра
публикации
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"27 декабря, 20:41 • 21443 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 59429 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 109499 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам26 декабря, 14:35 • 48442 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 78446 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Дональд Туск
Марк Карни
Джон Ф. Кеннеди
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Сумская область
Канада
Реклама
УНН Lite
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28 декабря, 00:14 • 5636 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 20602 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 59429 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto26 декабря, 16:51 • 23143 просмотра
Netflix представил трейлер "Вершина" с актрисой Шарлиз Терон в главной ролиVideo26 декабря, 14:56 • 22474 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Шахед-136
Социальная сеть
YouTube

Боев за сутки стало на треть меньше: Генштаб назвал самые горячие направления и обновил карты

Киев • УНН

 • 28 просмотра

За прошедшие сутки на фронте произошло 160 боевых столкновений, что на треть меньше, чем днем ранее. Наиболее напряженная ситуация наблюдалась на Покровском, Гуляйпольском и Константиновском направлениях.

Боев за сутки стало на треть меньше: Генштаб назвал самые горячие направления и обновил карты

160 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, что на треть меньше, чем днем ранее, при этом горячее всего - на Покровском, Гуляйпольском и Константиновском направлениях, сообщили в Генштабе ВСУ в сводке на 8 часов 28 декабря, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. В целом, за прошедшие сутки зафиксировано 160 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес два ракетных и 39 авиационных ударов, применив 41 ракету и сбросив 101 управляемую авиабомбу. Кроме этого, совершил 3540 обстрелов, в том числе 66 – из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 6824 дрона-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Старокасьяновское Днепропетровской области; Зализничное Запорожской области.

"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, три пункта управления и один другой важный объект российских захватчиков", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки наши воины отбили одну атаку оккупантов, противник нанес один авиационный удар, применив при этом три управляемые авиабомбы, совершил 135 обстрелов.

На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, вблизи населенных пунктов Старица, Волчанск, Прилипка и в сторону Лимана и Григоровки.

На Купянском направлении вчера произошло четыре вражеские атаки. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в сторону Петропавловки и Песчаного.

На Лиманском направлении враг провел 16 атак. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Среднее, Новоселовка и в сторону населенных пунктов Дружелюбовка, Александровка, Лиман, Ставки, Озерное и Дробышево.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили пять попыток оккупантов продвинуться вперед в районе Серебрянки.

На Краматорском направлении зафиксировано три боестолкновения в районах Васюковки, Предтечино и в направлении Бондарного.

На Константиновском направлении враг совершил 18 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка и в сторону Софиевки и Степановки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 32 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Филиал и в сторону населенных пунктов Новое Шахово, Дорожное, Родинское, Гришино.

На Александровском направлении противник в течение прошлого дня совершил 16 атак вблизи населенных пунктов Ялта, Вишневое, Александроград, Вербовое, Привольное, Рыбное и в сторону населенного пункта Андреевка-Клевцово.

На Гуляйпольском направлении произошло 19 атак оккупантов - в районах Гуляйполя, Белогорья и в сторону Доброполья.

На Ореховском направлении наши защитники отбили три атаки противника в районах Щербаков и Степного.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили три вражеские атаки в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Оккупанты потеряли 1200 солдат и 29 крылатых ракет за сутки - Генштаб28.12.25, 07:36 • 2124 просмотра

Юлия Шрамко

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Покровск
Славянск
Днепропетровская область
Запорожская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Гуляйполе
Константиновка
Краматорск
Купянск