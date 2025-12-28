Оккупанты потеряли 1200 солдат и 29 крылатых ракет за сутки - Генштаб
Киев • УНН
За сутки 27 декабря российские войска потеряли на войне с Украиной 1200 солдат, 29 крылатых ракет и 688 БПЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.12.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1204510 (+1200) человек ликвидировано
- танков ‒ 11469 (+5)
- боевых бронированных машин ‒ 23831 (+8)
- артиллерийских систем ‒ 35557 (+15)
- РСЗО ‒ 1581 (+2)
- средства ПВО ‒ 1264 (0)
- самолетов ‒ 434 (0)
- вертолетов ‒ 347 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 96227 (+688)
- крылатые ракеты ‒ 4136 (+29)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 2 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 71778 (+166)
- специальная техника ‒ 4029 (0)
Данные уточняются.
Напомним
Высшее военно-политическое руководство страны-агрессора лжет о полном захвате Покровска, Гуляйполя и Мирнограда, а также о контроле над половиной Константиновки. Генштаб ВСУ и ЦПД СНБО опровергают эти заявления, подчеркивая, что бои продолжаются, а россияне не имеют контроля над городами.
