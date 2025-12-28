Оккупанты потеряли 1200 солдат и 29 крылатых ракет за сутки - Генштаб

$41.930.00
27 декабря, 20:03 • 13677 просмотра
100 млрд долларов, гарантии безопасности и не только: Зеленский озвучил темы предстоящего разговора с Трампом
27 декабря, 19:34 • 26873 просмотра
Канада выделяет Украине 2,5 млрд долларов на поддержку экономики: на что пойдут средстваVideo
27 декабря, 17:54 • 24743 просмотра
путин не откажется от территориальных притязаний в Украине: цели выходят за пределы оккупированных регионов - Atlantic Council
27 декабря, 15:52 • 22644 просмотра
Встреча Зеленского и Трампа: Европа и США ожидают неожиданных сценариев - CNN
27 декабря, 13:53 • 21342 просмотра
Ночная атака рф на Украину 27 декабря: в Воздушных силах показали боевую работуVideo
27 декабря, 11:54 • 19174 просмотра
Зеленский рассказал, кто, кроме него, будет на встрече с Трампом
27 декабря, 06:01 • 40611 просмотра
Белый дом обнародовал детали предстоящей встречи Трампа и Зеленского в США
26 декабря, 18:17 • 38609 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
26 декабря, 16:30 • 104733 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
26 декабря, 13:36 • 50966 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"
Украину накроет гололедица 28 декабря: объявлены I и II уровни опасности
Спасатели Сумщины ликвидировали масштабный пожар после повторного удара рф
Ситуация в Киеве после обстрелов 27 декабря: в городе развернули передвижные котельные, коммунальщики вышли убирать снег
Встреча Зеленского и Трампа состоится раньше запланированного
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропустить
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного стола
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно

Эксклюзив
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 75907 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Дональд Туск
Марк Карни
Виталий Кличко
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Канада
Европа
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременности
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропустить
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбы
Netflix представил трейлер "Вершина" с актрисой Шарлиз Терон в главной роли
Отопление
Техника
YouTube
Хранитель
Социальная сеть

Оккупанты потеряли 1200 солдат и 29 крылатых ракет за сутки - Генштаб

Киев • УНН

 • 8 просмотра

За сутки 27 декабря российские войска потеряли 1200 солдат, 29 крылатых ракет и 688 БпЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.12.25 составляют 1204510 человек.

Оккупанты потеряли 1200 солдат и 29 крылатых ракет за сутки - Генштаб

За сутки 27 декабря российские войска потеряли на войне с Украиной 1200 солдат, 29 крылатых ракет и 688 БПЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.12.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1204510 (+1200) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11469 (+5)
      • боевых бронированных машин ‒ 23831 (+8)
        • артиллерийских систем ‒ 35557 (+15)
          • РСЗО ‒ 1581 (+2)
            • средства ПВО ‒ 1264 (0)
              • самолетов ‒ 434 (0)
                • вертолетов ‒ 347 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 96227 (+688)
                    • крылатые ракеты ‒ 4136 (+29)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 2 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 71778 (+166)
                            • специальная техника ‒ 4029 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              Высшее военно-политическое руководство страны-агрессора лжет о полном захвате Покровска, Гуляйполя и Мирнограда, а также о контроле над половиной Константиновки. Генштаб ВСУ и ЦПД СНБО опровергают эти заявления, подчеркивая, что бои продолжаются, а россияне не имеют контроля над городами.

                              путин угрожает продолжением войны, если Украина не "стремится к миру": бои на юге и востоке продолжаются27.12.25, 20:44 • 7068 просмотров

                              Вадим Хлюдзинский

                              Война в Украине
                              Война в Украине
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
                              Украина