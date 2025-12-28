Окупанти втратили 1200 солдатів та 29 крилатих ракет за добу - Генштаб

$41.930.00
Ексклюзив
05:38 • 126 перегляди
Рік перелому, очищення і нового історичного вибору: астрологічний прогноз для України на 2026 рік
27 грудня, 20:03 • 13810 перегляди
100 млрд доларів, гарантії безпеки і не тільки: Зеленський озвучив теми майбутньої розмови з Трампом
27 грудня, 19:34 • 27108 перегляди
Канада виділяє Україні 2,5 млрд доларів на підтримку економіки: на що підуть коштиVideo
27 грудня, 17:54 • 24974 перегляди
путін не відмовиться від територіальних зазіхань в Україні: цілі виходять за межі окупованих регіонів - Atlantic Council
27 грудня, 15:52 • 22816 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа: Європа та США очікують несподіваних сценаріїв - CNN
27 грудня, 13:53 • 21450 перегляди
Нічна атака рф на Україну 27 грудня: у Повітряних силах показали бойову роботу Video
27 грудня, 11:54 • 19225 перегляди
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
27 грудня, 06:01 • 40645 перегляди
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17 • 38623 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30 • 104929 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
Популярнi новини
Захоплення Покровська, Гуляйполя, Костянтинівки та Мирнограда: Україна спростувала брехню росіян27 грудня, 20:37 • 3860 перегляди
Україну накриє ожеледиця 28 грудня: оголошено I і II рівні небезпечностіPhoto27 грудня, 21:03 • 4720 перегляди
Рятувальники Сумщини ліквідували масштабну пожежу після повторного удару рфVideo27 грудня, 21:44 • 8104 перегляди
Ситуація в Києві після обстрілів 27 грудня: у місті розгорнули пересувні котельні, комунальники вийшли прибирати снігVideo27 грудня, 21:50 • 14909 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа відбудеться раніше запланованого03:48 • 11987 перегляди
Публікації
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 55947 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 104931 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 46107 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 76023 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 64415 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Дональд Туск
Марк Карні
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Канада
Європа
Польща
УНН Lite
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США00:14 • 2920 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 19676 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 55954 перегляди
Зіркові весілля 2025: хто зі знаменитостей таємно одружився, а хто орендував цілу Венецію для весілляPhoto26 грудня, 16:51 • 22371 перегляди
Netflix презентував трейлер "Вершина" з акторкою Шарліз Терон у головній роліVideo26 грудня, 14:56 • 21705 перегляди
Окупанти втратили 1200 солдатів та 29 крилатих ракет за добу - Генштаб

Київ • УНН

 • 92 перегляди

За добу 27 грудня російські війська втратили 1200 солдатів, 29 крилатих ракет та 688 БпЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.12.25 становлять 1204510 осіб.

Окупанти втратили 1200 солдатів та 29 крилатих ракет за добу - Генштаб

За добу 27 грудня російські війська втратили на війні з Україною 1200 солдатів, 29 крилатих ракет та 688 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.12.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1204510 (+1200) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11469 (+5)
      • бойових броньованих машин ‒ 23831 (+8)
        • артилерійських систем ‒ 35557 (+15)
          • РСЗВ ‒ 1581 (+2)
            • засоби ППО ‒ 1264 (0)
              • літаків ‒ 434 (0)
                • гелікоптерів ‒ 347 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 96227 (+688)
                    • крилаті ракети ‒ 4136 (+29)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 2 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 71778 (+166)
                            • спеціальна техніка ‒ 4029 (0)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              Найвище військово-політичне керівництво країни-агресора бреше про повне захоплення Покровська, Гуляйполя та Мирнограда, а також про контроль над половиною Костянтинівки. Генштаб ЗСУ та ЦПД РНБО спростовують ці заяви, підкреслюючи, що бої тривають, а росіяни не мають контролю над містами.

                              путін погрожує продовженням війни, якщо Україна не "прагне миру": бої на півдні і сході тривають27.12.25, 20:44 • 7210 переглядiв

                              Вадим Хлюдзинський

                              Війна в Україні
                              Війна в Україні
                              Генеральний штаб Збройних сил України
                              Україна