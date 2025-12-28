Окупанти втратили 1200 солдатів та 29 крилатих ракет за добу - Генштаб
Київ • УНН
За добу 27 грудня російські війська втратили 1200 солдатів, 29 крилатих ракет та 688 БпЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.12.25 становлять 1204510 осіб.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.12.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1204510 (+1200) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11469 (+5)
- бойових броньованих машин ‒ 23831 (+8)
- артилерійських систем ‒ 35557 (+15)
- РСЗВ ‒ 1581 (+2)
- засоби ППО ‒ 1264 (0)
- літаків ‒ 434 (0)
- гелікоптерів ‒ 347 (0)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 96227 (+688)
- крилаті ракети ‒ 4136 (+29)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 2 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 71778 (+166)
- спеціальна техніка ‒ 4029 (0)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
Найвище військово-політичне керівництво країни-агресора бреше про повне захоплення Покровська, Гуляйполя та Мирнограда, а також про контроль над половиною Костянтинівки. Генштаб ЗСУ та ЦПД РНБО спростовують ці заяви, підкреслюючи, що бої тривають, а росіяни не мають контролю над містами.
