російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
15:15 • 12498 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14 • 19680 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15 • 29718 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21 • 32172 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 37155 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 51436 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 45428 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 39084 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 33293 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Зеленський: "Я запрошу путіна до Києва, але навіщо? Я готовий зустрітися на нейтральній території, але не в рф і не в білорусі"

Київ • УНН

 • 496 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність зустрітися з російським диктатором на нейтральній території. Він відкинув росію та білорусь як місця зустрічі, оскільки вони є сторонами конфлікту.

Зеленський: "Я запрошу путіна до Києва, але навіщо? Я готовий зустрітися на нейтральній території, але не в рф і не в білорусі"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не грається в переговори з російським диктатором володимиром путіним, а прагне реального завершення війни, додавши, що готовий до зустрічі з ним, але не в росії та білорусі. Про це Зеленський сказав в інтерв’ю Sky News, передає УНН.

Деталі

Я не хочу гратися з питанням, як завершити війну переговорами. Для нас це реальність. Для нас це велика проблема, ця війна. Велика небезпека для Європи, для всіх, для всього світу

- сказав Зеленський.

Він додав, що готовий до зустрічі з російським диктатором для переговорів щодо завершення війни.

Я не граю в ігри з путіним. Я готовий до зустрічі, я готовий до розмови, але на нейтральному майданчику. Я запрошу путіна до Києва, але навіщо? Готовий зустрітися на нейтральній території, але не в росії і не в білорусі. Навіть не обов'язково нейтральному, але не російському і не білоруському. Тому що вони є союзниками в цій війні. білорусь - пасивний агресор, це правда. Тому що нас атакували з території білорусі

- додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky News відповів, наскільки близько Україна до досягнення миру, сказавши, що "є вікно між зараз і проміжними виборами в Америці в листопаді".

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
Вибори в США
Війна в Україні
Володимир Путін
Білорусь
Європа
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ