Зеленський: "Я запрошу путіна до Києва, але навіщо? Я готовий зустрітися на нейтральній території, але не в рф і не в білорусі"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не грається в переговори з російським диктатором володимиром путіним, а прагне реального завершення війни, додавши, що готовий до зустрічі з ним, але не в росії та білорусі. Про це Зеленський сказав в інтерв’ю Sky News, передає УНН.

Деталі

Я не хочу гратися з питанням, як завершити війну переговорами. Для нас це реальність. Для нас це велика проблема, ця війна. Велика небезпека для Європи, для всіх, для всього світу - сказав Зеленський.

Він додав, що готовий до зустрічі з російським диктатором для переговорів щодо завершення війни.

Я не граю в ігри з путіним. Я готовий до зустрічі, я готовий до розмови, але на нейтральному майданчику. Я запрошу путіна до Києва, але навіщо? Готовий зустрітися на нейтральній території, але не в росії і не в білорусі. Навіть не обов'язково нейтральному, але не російському і не білоруському. Тому що вони є союзниками в цій війні. білорусь - пасивний агресор, це правда. Тому що нас атакували з території білорусі - додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky News відповів, наскільки близько Україна до досягнення миру, сказавши, що "є вікно між зараз і проміжними виборами в Америці в листопаді".