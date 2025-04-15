Костянтинівка

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 26119 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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14 квітня, 10:52 • 134641 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196362 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Донеччина зазнала масованої атаки рф дронами, за добу 4 загиблих

Масована атака дронами пошкодила Краматорськ, Дружківку, Слов'янськ та Сергіївку. За добу загинуло четверо людей, двоє поранені, руйнувань зазнали 43 цивільні об'єкти.

Війна • 10 квітня, 07:42 • 10577 перегляди

Окупанти обстріляли Костянтинівку: є загиблий та поранені, серед них дитина

Внаслідок обстрілів Костянтинівки Донецької області загинула людина, двоє поранені, серед них 9-річна дівчинка. У місті пошкоджено будинки, адмінбудівлі та крамницю.

Війна • 7 квітня, 13:12 • 8430 перегляди

По Слов'янську росіяни вдарили 6 дронами, по Костянтинівці - "Смерчем": є загиблий та поранені

У Слов'янську двоє людей поранені внаслідок атаки дронів, а в Костянтинівці одна людина загинула та двоє поранені через обстріл з РСЗВ. Росіяни 16 разів обстріляли Донеччину за добу.

Війна • 20 березня, 08:39 • 11509 перегляди

Армія рф атакувала Костянтинівку та Покровськ: поранено 8 цивільних, серед них - дитина

Росіяни вдарили по Костянтинівці з РСЗВ "Смерч", поранивши подружжя. У Покровську поранені чоловік, жінка та їхній 15-річний син, а також ще троє цивільних.

Війна • 13 березня, 14:36 • 18462 перегляди

Поліціянти показали, як разом із рятувальниками евакуювали мешканців Костянтинівки після обстрілу

Внаслідок обстрілу Костянтинівки було пошкоджено будинки. Поліціянти допомогли мешканцям вибратися із заблокованих квартир та надали першу допомогу постраждалим.

Війна • 13 березня, 01:07 • 20814 перегляди

росіяни під ранок скинули авіабомбу на Костянтинівку: четверо постраждалих

Російські військові скинули авіабомбу на житлові квартали Костянтинівки, поранивши чотирьох мирних жителів. Постраждали будинки, автомобіль та інфраструктура міста, розпочато розслідування воєнного злочину.

Війна • 11 березня, 07:31 • 14339 перегляди

Авіаудари росії по Костянтинівці: кількість постраждалих зросла

Внаслідок п'яти авіаударів та ракетного обстрілу у Костянтинівці постраждало 8 людей. Пошкоджено житлові будинки, лікарню, магазини та критичну інфраструктуру.

Війна • 9 березня, 00:41 • 49802 перегляди

росіяни скинули п'ять авіабомб на Костянтинівку: 4 поранених

Внаслідок 5 авіабомбових ударів по Костянтинівці поранено 4 місцевих жителів. Пошкоджено 7 багатоповерхівок, 4 приватні будинки, адмінбудівлі та інфраструктуру міста.

Війна • 8 березня, 10:31 • 18071 перегляди

59 бойових зіткнень на фронті: де точаться найзапекліші бої

За добу відбулося 59 бойових зіткнень на різних напрямках фронту, з них 14 атак у Курській області. Ворог активно атакував на Куп'янському, Лиманському та Покровському напрямках, завдав авіаударів.

Війна • 4 березня, 14:23 • 17449 перегляди

Атака ворогом міст Донеччини: розпочато розслідування щодо загибелі і поранення жителів Костянтинівки внаслідок ударів ФАБ-250

У Костянтинівці внаслідок трьох авіаударів РФ із використанням ФАБ-250 загинула одна людина, двоє поранені. Пошкоджено 9 приватних будинків, розпочато кримінальне провадження.

Війна • 21 лютого, 13:34 • 34669 перегляди

росіяни скинули шість 250-кілограмових бомб на Костянтинівку за кілька хвилин: 6 поранених

Окупанти завдали 6 авіаударів по житловій забудові Костянтинівки, використавши ФАБ-250. Внаслідок атаки поранено 6 мирних жителів, пошкоджено 38 будинків та інфраструктуру.

Війна • 19 лютого, 11:00 • 120484 перегляди

Везли воду мирним жителям: окупанти у Костянтинівці атакували рятувальників FPV-дроном, є поранені

Російські війська атакували FPV-дроном рятувальників ДСНС, які доставляли воду мирним жителям Костянтинівки. Двоє рятувальників отримали поранення середньої тяжкості, пошкоджено автоцистерну.

Суспільство • 17 лютого, 15:46 • 29547 перегляди

Нові жертви після удару в Костянтинівці: 58-річний чоловік загинув, ще двоє в тяжкому стані

Внаслідок артилерійського удару та 9 авіаударів по Костянтинівці загинув 58-річний чоловік, 7 осіб поранено. Пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та автомобілі.

Війна • 22 січня, 16:09 • 34065 перегляди

Черговий антирекорд: на Донеччини загарбники здійснили майже 3830 обстрілів минулої доби

Російські війська здійснили 3829 обстрілів вздовж лінії зіткнення на Донеччині, включаючи 33 авіабомби. Внаслідок атак загинула 1 людина, 3 поранені, пошкоджено критичну інфраструктуру.

Суспільство • 22 січня, 15:06 • 36628 перегляди

Війська рф атакували Суми "шахедами": відомо про двох загиблих

У Сумах вночі пролунало кілька потужних вибухів внаслідок атаки безпілотників. На місцях двох вибухів виявлено тіла загиблих, працюють рятувальники та розгортається штаб ліквідації наслідків.

Суспільство • 22 листопада, 04:39 • 23661 перегляди

Шестеро поранених та розтрощені квартири: росіяни скинули авіабомби на Костянтинівку

Окупанти скинули дві авіабомби ФАБ-250 на житловий квартал Костянтинівки Донецької області. Внаслідок атаки поранено 6 мирних жителів та пошкоджено 10 багатоквартирних будинків.

Війна • 21 листопада, 07:48 • 18593 перегляди

Загарбники завдали ракетного удару по Херсону, постраждав місцевий житель

Російські війська завдали ракетного удару по Херсону. 64-річний чоловік отримав вибухову травму та уламкове поранення, перебуваючи в приміщенні.

Суспільство • 1 листопада, 10:48 • 32931 перегляди

1 загиблий і 3 поранених внаслідок авіабомбових ударів росіян по Костянтинівці

Внаслідок двох авіабомб ФАБ-250 у Костянтинівці загинув 38-річний чоловік, ще троє людей поранені. Пошкоджено житлові будинки, адмінбудівлі та інфраструктуру міста.

Війна • 26 жовтня, 17:41 • 27565 перегляди

Понад 10 обстрілів Донеччини за добу, щонайменше 3 людини поранено, пошкоджено об’єкти інфраструктури – ОВА

За добу російські війська 12 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Пошкоджено будівлі установ, приватні будинки і газогін, поранено щонайменше 3 людини.

Суспільство • 24 жовтня, 07:29 • 24268 перегляди

На залишеній ворогом без сталого водопостачання півночі Донеччини почали вирішувати проблему з водою: що відомо

У Краматорську пробурили дві нові свердловини, а потім планують пробурити ще три - для покращення водопостачання. Вода з них проходитиме фільтрацію і буде придатна для побутового використання.

Суспільство • 23 жовтня, 08:56 • 26064 перегляди

На Донецькому напрямку висока активність російської авіації - партизани

Партизани АТЕШ повідомляють про високу активність російської авіації в донецькому напрямку. У Слов'янську та Краматорську місцеві жителі чули вибухи.

Війна • 22 жовтня, 13:56 • 28796 перегляди

Армія рф вбила двох дітей та жінку у Покровському районі на Донеччині

У Покровському районі Донеччини внаслідок російських атак загинули двоє дітей. Пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру в кількох населених пунктах області.

Війна • 22 жовтня, 08:10 • 30281 перегляди

Через відсутність води та опалення дошкільні заклади в Донецьку фактично не працюють

У Донецьку дитячі садки працюють лише по 4 години на день через брак води та опалення. Жителі протестують, але окупаційна влада не вирішує проблему водопостачання, а комунальні борги зростають.

Суспільство • 21 жовтня, 13:16 • 23926 перегляди

Чотири міста Донеччини залишаться без води: що відомо

У Слов'янську, Краматорську, Дружківці та Костянтинівці тимчасово відключать воду через ремонт. За добу російські обстріли поранили 3 мирних жителів у різних населених пунктах Донецької області.

Суспільство • 21 жовтня, 09:09 • 27347 перегляди

росіяни 9 разів обстріляли населені пункти Донеччини за добу: троє людей поранені

За добу російські війська 9 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок обстрілів поранено трьох людей, пошкоджено десятки будинків та інфраструктурних об'єктів.

Суспільство • 16 жовтня, 07:35 • 16068 перегляди

Окупанти атакували Селидове: троє людей поранені

Внаслідок ворожого обстрілу міста Селидове на Донеччині троє людей отримали поранення. Постраждалих евакуювали до села Петрівка, а потім транспортували до селища Шевченко для надання медичної допомоги.

Війна • 14 жовтня, 13:27 • 12502 перегляди

росіяни вдарили по пожежно-рятувальній частині в Костянтинівці

11 жовтня окупанти завдали авіаудару по Костянтинівці, пошкодивши пожежно-рятувальну частину. Вибухова хвиля вибила вікна та двері, пошкодила дах і ворота гаража, але особовий склад не постраждав.

Війна • 12 жовтня, 09:39 • 21175 перегляди

Окупанти атакували 13 населених пунктів Донеччини: троє людей загинули, вісім - поранені

російські війська обстріляли 13 населених пунктів Донецької області, спричинивши загибель трьох людей та поранення восьми. Зафіксовано 2949 ворожих обстрілів, пошкоджено 30 цивільних об'єктів.

Війна • 12 жовтня, 08:40 • 23867 перегляди

На Донеччині армія рф атакувала Костянтинівку і ще три населених пункти за ніч

За добу зафіксовано 2691 обстріл по 10 населених пунктах Донеччини. Пошкоджено 26 цивільних об'єктів, у тому числі 23 житлові будинки, поранено одну людину в Ясній Поляні.

Війна • 10 жовтня, 10:00 • 12217 перегляди

На Донеччині внаслідок атак терористів, пошкоджено 65 цивільних об’єктів, загинула 1 людина, 11 людей поранені

За добу окупанти 13 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Пошкоджено 65 цивільних об'єктів, зокрема 22 житлові будинки, загинула 1 людина, 11 поранені.

Суспільство • 9 жовтня, 07:55 • 35780 перегляди