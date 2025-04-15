Костянтинівка

Масована атака дронами пошкодила Краматорськ, Дружківку, Слов'янськ та Сергіївку. За добу загинуло четверо людей, двоє поранені, руйнувань зазнали 43 цивільні об'єкти.
Внаслідок обстрілів Костянтинівки Донецької області загинула людина, двоє поранені, серед них 9-річна дівчинка. У місті пошкоджено будинки, адмінбудівлі та крамницю.
У Слов'янську двоє людей поранені внаслідок атаки дронів, а в Костянтинівці одна людина загинула та двоє поранені через обстріл з РСЗВ. Росіяни 16 разів обстріляли Донеччину за добу.
Росіяни вдарили по Костянтинівці з РСЗВ "Смерч", поранивши подружжя. У Покровську поранені чоловік, жінка та їхній 15-річний син, а також ще троє цивільних.
Внаслідок обстрілу Костянтинівки було пошкоджено будинки. Поліціянти допомогли мешканцям вибратися із заблокованих квартир та надали першу допомогу постраждалим.
Російські військові скинули авіабомбу на житлові квартали Костянтинівки, поранивши чотирьох мирних жителів. Постраждали будинки, автомобіль та інфраструктура міста, розпочато розслідування воєнного злочину.
Внаслідок п'яти авіаударів та ракетного обстрілу у Костянтинівці постраждало 8 людей. Пошкоджено житлові будинки, лікарню, магазини та критичну інфраструктуру.
Внаслідок 5 авіабомбових ударів по Костянтинівці поранено 4 місцевих жителів. Пошкоджено 7 багатоповерхівок, 4 приватні будинки, адмінбудівлі та інфраструктуру міста.
За добу відбулося 59 бойових зіткнень на різних напрямках фронту, з них 14 атак у Курській області. Ворог активно атакував на Куп'янському, Лиманському та Покровському напрямках, завдав авіаударів.
У Костянтинівці внаслідок трьох авіаударів РФ із використанням ФАБ-250 загинула одна людина, двоє поранені. Пошкоджено 9 приватних будинків, розпочато кримінальне провадження.
Окупанти завдали 6 авіаударів по житловій забудові Костянтинівки, використавши ФАБ-250. Внаслідок атаки поранено 6 мирних жителів, пошкоджено 38 будинків та інфраструктуру.
Російські війська атакували FPV-дроном рятувальників ДСНС, які доставляли воду мирним жителям Костянтинівки. Двоє рятувальників отримали поранення середньої тяжкості, пошкоджено автоцистерну.
Внаслідок артилерійського удару та 9 авіаударів по Костянтинівці загинув 58-річний чоловік, 7 осіб поранено. Пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та автомобілі.
Російські війська здійснили 3829 обстрілів вздовж лінії зіткнення на Донеччині, включаючи 33 авіабомби. Внаслідок атак загинула 1 людина, 3 поранені, пошкоджено критичну інфраструктуру.
У Сумах вночі пролунало кілька потужних вибухів внаслідок атаки безпілотників. На місцях двох вибухів виявлено тіла загиблих, працюють рятувальники та розгортається штаб ліквідації наслідків.
Окупанти скинули дві авіабомби ФАБ-250 на житловий квартал Костянтинівки Донецької області. Внаслідок атаки поранено 6 мирних жителів та пошкоджено 10 багатоквартирних будинків.
Російські війська завдали ракетного удару по Херсону. 64-річний чоловік отримав вибухову травму та уламкове поранення, перебуваючи в приміщенні.
Внаслідок двох авіабомб ФАБ-250 у Костянтинівці загинув 38-річний чоловік, ще троє людей поранені. Пошкоджено житлові будинки, адмінбудівлі та інфраструктуру міста.
За добу російські війська 12 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Пошкоджено будівлі установ, приватні будинки і газогін, поранено щонайменше 3 людини.
У Краматорську пробурили дві нові свердловини, а потім планують пробурити ще три - для покращення водопостачання. Вода з них проходитиме фільтрацію і буде придатна для побутового використання.
Партизани АТЕШ повідомляють про високу активність російської авіації в донецькому напрямку. У Слов'янську та Краматорську місцеві жителі чули вибухи.
У Покровському районі Донеччини внаслідок російських атак загинули двоє дітей. Пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру в кількох населених пунктах області.
У Донецьку дитячі садки працюють лише по 4 години на день через брак води та опалення. Жителі протестують, але окупаційна влада не вирішує проблему водопостачання, а комунальні борги зростають.
У Слов'янську, Краматорську, Дружківці та Костянтинівці тимчасово відключать воду через ремонт. За добу російські обстріли поранили 3 мирних жителів у різних населених пунктах Донецької області.
За добу російські війська 9 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок обстрілів поранено трьох людей, пошкоджено десятки будинків та інфраструктурних об'єктів.
Внаслідок ворожого обстрілу міста Селидове на Донеччині троє людей отримали поранення. Постраждалих евакуювали до села Петрівка, а потім транспортували до селища Шевченко для надання медичної допомоги.
11 жовтня окупанти завдали авіаудару по Костянтинівці, пошкодивши пожежно-рятувальну частину. Вибухова хвиля вибила вікна та двері, пошкодила дах і ворота гаража, але особовий склад не постраждав.
російські війська обстріляли 13 населених пунктів Донецької області, спричинивши загибель трьох людей та поранення восьми. Зафіксовано 2949 ворожих обстрілів, пошкоджено 30 цивільних об'єктів.
За добу зафіксовано 2691 обстріл по 10 населених пунктах Донеччини. Пошкоджено 26 цивільних об'єктів, у тому числі 23 житлові будинки, поранено одну людину в Ясній Поляні.
За добу окупанти 13 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Пошкоджено 65 цивільних об'єктів, зокрема 22 житлові будинки, загинула 1 людина, 11 поранені.