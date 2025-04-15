Костянтинівка

Через відсутність води та опалення дошкільні заклади в Донецьку фактично не працюють

У Донецьку дитячі садки працюють лише по 4 години на день через брак води та опалення. Жителі протестують, але окупаційна влада не вирішує проблему водопостачання, а комунальні борги зростають.