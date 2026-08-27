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На фронті за добу відбулося 229 боєзіткнень - Генштаб ЗСУ

Київ • УНН

 • 72 перегляди

російські війська завдали 88 авіаударів і здійснили понад 3200 обстрілів. Українські сили знищили 1762 безпілотники та 53 артсистеми.

На фронті за добу відбулося 229 боєзіткнень - Генштаб ЗСУ

Впродовж минулої доби, 26 серпня, на фронті відбулось 229 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 88 авіаційних ударів, під час яких скинув 294 керовані авіабомби. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Окупанти застосували 11 150 дронів-камікадзе та здійснили 3288 обстрілів населених пунктів і позицій Сил оборони, 47 - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Артилерійських обстрілів ворога, зокрема, зазнали населені пункти Винторівка, Кореньок, Кіндратівка, Корчаківка, Кружок, Бачівськ, Сопич, Атинське, Нескучне, Волфине, Безсалівка, Яструбщина Сумської області.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили дев’ять пунктів управління, сім районів зосередження живої сили противника, три артилерійські системи, 10 пунктів управління БпЛА та три інші важливі об’єкти противника.

На Північно-Слобожанському і курському напрямках минулої доби зафіксовано 10 боєзіткнень. Водночас агресор здійснив 52 обстріли позицій українських військ і населених пунктів. Також противник завдав трьох авіаударів із застосуванням шести КАБ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 10 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах населених пунктів Приліпка, Стариця, Синельникове, Вільча, Лиман, Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку відбулася одна наступальна дія ворога в напрямку Радьківки.

Спроби вклинитися в українську оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти сім разів атакували в районі Лимана та у бік населених пунктів Греківка й Новоселівка.

На Слов’янському напрямку противник здійснив шість штурмових дій у районах населених пунктів Озерне, Закітне, Крива Лука та у бік Миколаївки.

На Краматорському напрямку російські загарбники проводили три наступальні дії в районі Федорівки Другої та Никифорівки.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 28 атак. Загарбники вели штурмові дії у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Новоселівка, Русин Яр, Нове Шахове та в бік Миколайпілля.

Тридцять одну атаку здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Білицьке, Василівка, Сергіївка, Світле, Новий Донбас, Мирне, Філія, Новопавлівка та в районах Удачного, Новоолександрівки й Молодецького.

На Олександрівському напрямку ворог здійснив п’ять атак у бік Піддубного та в районі Рибного.

На Гуляйпільському напрямку окупанти дев’ять разів атакували позиції українських захисників. Ворог намагався просунутися в бік населених пунктів Воздвижівка, Добропілля, Чарівне, Новоселівка та в районі Білогір’я й Лугівського.

На Оріхівському напрямку українські захисники зупинили чотири спроби противника просунутися вперед у бік населених пунктів Мала Токмачка, Новоандріївка, Лук’янівське.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

Втрати російських загарбників склали 1400 осіб. Знешкоджено чотири танки, сім бойових броньованих машин, 53 артилерійські системи, три реактивні системи залпового вогню, два засоби ППО, 17 наземних робототехнічних комплексів, 1762 безпілотні літальні апарати, 494 одиниці автомобільної та 10 одиниць спеціальної техніки ворога.

Сім балістичних ракет і "Онікс" та 225 з 258 дронів знешкодили за ніч27.08.26, 09:19 • 510 переглядiв

Євген Устименко

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