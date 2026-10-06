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У США проти McDonald's подали колективний позов - у чому звинувачують та яка позиція компанії

Київ • УНН

 • 554 перегляди

У Чикаго подали колективний позов проти McDonald’s через нібито узгодження цін алгоритмами ШІ. Компанія назвала звинувачення безпідставними.

У США проти McDonald's подали колективний позов - у чому звинувачують та яка позиція компанії
Фото: REUTERS/Jordan Tovin

Проти McDonald's у федеральному суді Чикаго було подано позов у ​​рамках ініційованого колективного позову загальнонаціонального масштабу. У ньому стверджується, що мережа швидкого харчування незаконно узгоджує ціни в меню як у франчайзингових, так і у власних ресторанах за допомогою системи ціноутворення на базі штучного інтелекту, передає УНН із посиланням на Reuters.

У позові, поданому в п'ятницю, йдеться про те, що McDonald’s порушила антимонопольне законодавство США, вступивши у змову з незалежними франчайзі для фіксації цін за допомогою алгоритмів, навчених на непублічних даних.

Минулого тижня агентство Reuters повідомило, що система ціноутворення McDonald’s використовує алгоритми машинного навчання для постійного аналізу даних про мільйони щоденних транзакцій у майже 14 000 ресторанів мережі.

У позові наведено посилання на статтю Reuters, у якій зазначається, що інші мережі швидкого харчування також звертаються до штучного інтелекту для оптимізації ціноутворення та інших операційних процесів.

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"Незалежні підприємства повинні встановлювати ціни самостійно", — йдеться в позові.

Додамо

У понеділок компанія McDonald’s оприлюднила заяву, в якій назвала ці звинувачення спекулятивними та безпідставними.

"Штучний інтелект не встановлює ціну на "Біг Мак" чи будь-яку іншу позицію в меню", — заявили в компанії. Там наголосили, що франчайзі самостійно ухвалюють рішення щодо ціноутворення, а використання інструментів для рекомендації цін та аналітики є поширеною практикою в різних галузях.

Останніми роками в США було подано низку колективних позовів, у яких стверджується, що компанії використовували алгоритми або штучний інтелект для незаконного узгодження цін на готельні номери, оренду житла та інші товари й послуги.

Ларк Тернер, адвокат позивача, заявив, що McDonald's "використовує свої величезні масиви даних і систему франчайзингу, щоб витягувати з клієнтів гроші до останньої картоплі-фрі".

Згідно з матеріалами справи, позивач — житель штату Іллінойс — прагне представляти інтереси групи, що може налічувати мільйони клієнтів McDonald's.

Антоніна Туманова

ЕкономікаСвітУНН Lite
ШІ (штучний інтелект)
Іллінойс
Reuters
Сполучені Штати Америки
Чикаго