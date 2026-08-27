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На фронте за сутки произошло 229 боестолкновений - Генштаб ВСУ

Киев • УНН

 • 1134 просмотра

российские войска нанесли 88 авиаударов и совершили более 3200 обстрелов. Украинские силы уничтожили 1762 беспилотника и 53 артиллерийские системы.

На фронте за сутки произошло 229 боестолкновений - Генштаб ВСУ

В течение минувших суток, 26 августа, на фронте произошло 229 боевых столкновений. Вчера противник нанес 88 авиационных ударов, в ходе которых сбросил 294 управляемые авиабомбы. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Оккупанты применили 11 150 дронов-камикадзе и осуществили 3288 обстрелов населенных пунктов и позиций Сил обороны, 47 - с применением реактивных систем залпового огня.

Артиллерийским обстрелам противника, в частности, подверглись населенные пункты Вынторовка, Кореньок, Кондратовка, Корчаковка, Кружок, Бачевск, Сопыч, Атынское, Нескучное, Волфино, Безсаловка, Ястребщина Сумской области.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять пунктов управления, семь районов сосредоточения живой силы противника, три артиллерийские системы, 10 пунктов управления БпЛА и три других важных объекта противника.

На Северо-Слобожанском и курском направлениях за минувшие сутки зафиксировано 10 боестолкновений. Вместе с тем агрессор осуществил 52 обстрела позиций украинских войск и населенных пунктов. Также противник нанес три авиаудара с применением шести КАБ.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отбили 10 атак противника. Захватчики пытались продвинуться в районах населенных пунктов Прилепка, Старица, Синельниково, Вильча, Лиман, Волчанские Хутора.

На Купянском направлении произошло одно наступательное действие врага в направлении Радьковки.

Попытки вклиниться в украинскую оборону отражены на Лиманском направлении, где оккупанты семь раз атаковали в районе Лимана и в сторону населенных пунктов Грековка и Новоселовка.

На Славянском направлении противник осуществил шесть штурмовых действий в районах населенных пунктов Озерное, Закитное, Кривая Лука и в сторону Николаевки.

На Краматорском направлении российские захватчики проводили три наступательных действия в районе Федоровки Второй и Никифоровки.

На Константиновском направлении зафиксировано 28 атак. Захватчики вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Константиновка, Иллиновка, Новоселовка, Русин Яр, Новое Шахово и в сторону Михайловки.

Тридцать одну атаку осуществил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Белицкое, Васильевка, Сергеевка, Светлое, Новый Донбасс, Мирное, Филия, Новопавловка и в районах Удачного, Новоалександровки и Молодецкого.

На Александровском направлении враг осуществил пять атак в сторону Поддубного и в районе Рыбного.

На Гуляйпольском направлении оккупанты девять раз атаковали позиции украинских защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Воздвижевка, Доброполье, Чаривное, Новоселовка и в районах Белогорья и Луговского.

На Ореховском направлении украинские защитники остановили четыре попытки противника продвинуться вперед в сторону населенных пунктов Малая Токмачка, Новоандреевка, Лукьяновское.

На Приднепровском направлении за минувшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

Потери российских захватчиков составили 1400 человек. Обезврежены четыре танка, семь боевых бронированных машин, 53 артиллерийские системы, три реактивные системы залпового огня, два средства ПВО, 17 наземных робототехнических комплексов, 1762 беспилотных летательных аппарата, 494 единицы автомобильной и 10 единиц специальной техники врага.

Семь баллистических ракет и "Оникс", а также 225 из 258 дронов обезвредили за ночь27.08.2026, 09:19 • 10343 просмотра

Евгений Устименко

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